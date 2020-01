Opnieuw 24 migranten onderschept die Kanaal wilden overvaren bij Calais HAA

22 januari 2020

15u31

Bron: AFP 4 De Franse maritieme gendarmerie heeft 24 migranten onderschept die probeerden om het Kanaal naar Groot-Brittannië over te steken. Dat gebeurde bij twee aparte reddingsoperaties voor de kust van het departement Pas-de-Calais. Er zijn geen gewonden.

Vanochtend om ongeveer 5.45 uur trof de maritieme gendarmerie het eerste bootje met motorpanne aan, op ongeveer 11 kilometer voor de kust van Ooie (Oye-Plage), net ten oosten van Calais. Aan boord zaten dertien personen, zo meldde de maritieme prefectuur. Ze werden naar Duinkerke gebracht, waar ze overgeleverd werden aan de grenspolitie.

Iets later, rond 6 uur, werden nog 11 andere migranten in zee gespot op 5,5 kilometer van de Cap Gris-Nez, ten zuidwesten van Calais. Ook hun bootje was in panne. Ze werden gered door een patrouille van de kustwacht, die de inzittenden naar de politie in Boulogne-sur-Mer bracht.



Sinds eind 2018 vinden er steeds meer pogingen plaats om Groot-Brittannië te bereiken door het Kanaal over te steken. Dat is niet zonder gevaar, door de drukke scheepvaartroutes, de sterke stromingen en het koude water.

De Panne

Ook vanuit ons land probeerde gisteren een groep migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Kort na vertrek liep het echter mis en moesten de veertien transmigranten naar het strand van De Panne terug zwemmen. Acht van hen werden niet teruggevonden. Vermoed wordt dat zij via de duinen zijn weggevlucht.

Sinds 1 januari hebben de Franse autoriteiten al zeker 52 migranten tegengehouden die probeerden om Engeland te bereiken in een bootje. In heel 2019 zijn er 2.758 migranten onderschept, oftewel vier keer meer dan in 2018, zegt de maritieme prefectuur. Vier migranten werden dood aangetroffen in zee en op een Frans strand.