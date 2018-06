Opnieuw 200 migranten gered op Middellandse Zee door Libische kustwacht TTR

27 juni 2018

13u05

Bron: Belga, AD 2 De kustwacht van Libië heeft 200 Afrikaanse migranten van een boot geplukt op de Middellandse Zee die onderweg was naar Europa. Dat heeft de Libische marine vandaag bekendgemaakt.

De reddingsoperatie werd gisteren uitgevoerd nabij de hoofdstad Tripoli, aldus de Libische zeemacht. De migranten waren in levensgevaar, omdat hun boot motorpech had.

Eerder deze week bracht een schip van de Libische kustwacht 490 mensen naar de haven van Tripoli. De migranten hadden geprobeerd de zee over te steken in rubberboten, maar raakten voor de kust van Garabulli, ten oosten van Tripoli, in de problemen geraakt. Dat meldde marineofficier Rami Ghommeidh.

Een andere groep van 361 migranten werd gered voor de kust van al-Khoms, 100 kilometer ten oosten van de Libische hoofdstad. In dezelfde regio moesten eerder op de dag al 97 mensen gered worden.