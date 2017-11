Opnieuw 20 doden bij etnisch geweld in Ethiopië kv

01u54

Bron: Belga 0 REUTERS archieffoto (2016) In Ethiopië zijn op een week tijd meer dan twintig mensen omgekomen door etnisch geweld. Dat zegt de regering in Addis Abeba zondag. Het gaat om opflakkerende gevechten tussen de etnische groepen van de Oromo en de Somaliërs.

"De veiligheidsdiensten zijn opgedragen om de burgers te beschermen en zullen maatregelen nemen tegen iedereen die deelneemt aan het geweld", zegt regeringswoordvoerder Negeri Lenco. In totaal werden 98 mensen opgepakt in het gebied van de Oromo, terwijl in het territorium van de Somaliërs al 5 mensen werden ingerekend.

Aan de basis van het interetnisch geweld ligt een territoriaal dispuut over vruchtbaar land in het door droogte geteisterde Ethiopië, aan de grens met Somalië. Beide partijen bereikten in april van dit jaar een verzoeningsakkoord, maar sindsdien zijn er geregeld opflakkeringen van het geweld. Zo kwamen in september ook al tientallen mensen om.