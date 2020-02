Opnieuw 2 arrestaties in nasleep van drama in Essex AW

11 februari 2020

15u11

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de 39 Vietnamezen die vorig jaar in het Engelse Essex dood zijn aangetroffen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge was verscheept, zijn twee nieuwe arrestaties verricht, zo meldt het Britse Sky News.

Het gaat om de 43-jarige Gheorge Nica uit Langdon Hills in Essex, nabij Grays waar de macabere ontdekking van de lijken is gebeurd. Die is op 29 januari op de luchthaven van Frankfurt gearresteerd op grond van een Europees arrestatiebevel. Hij verscheen reeds op 8 februari voor een rechtbank en kijkt aan tegen 39 aanklachten van doodslag en één van bendevorming om te helpen bij illegale immigratie.

Op 16 maart moet hij verschijnen voor de Old Bailey in Londen.

Op 9 februari werd eveneens een 22-jarige man in Noord-Ierland gearresteerd. Hij vertoeft volgens de openbare Ierse omroep RTE nu in een gevangenis in Essex.

Eerder zijn ook al de bestuurder van de vanuit Zeebrugge verscheepte vrachtwagen aangehouden en de man die de koelcontainer naar de Belgische zeehaven zou hebben gebracht. De eerste is in Engeland gevat, de tweede in Dublin. De politie van Essex wil de tweede uitgeleverd zien, een High Court in Dublin heeft daarin vorige maand toegestemd. Morgen moet hij daar opnieuw verschijnen, aldus RTE.

39 lichamen in koelcontainer

Op 23 oktober werden er in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer maar liefst 39 lichamen aangetroffen. Nadat de politie ervan was uitgegaan dat alle slachtoffers Chinezen waren, ging de denkpiste snel over naar Vietnamezen. Wat later bevestigde de politie dat het om Vietnamese slachtoffers van mensensmokkel ging. Zij zijn allemaal ten gevolge van een gebrek aan zuurstof en oververhitting overleden.