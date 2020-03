Opnieuw 10 weken cel voor Nederlandse ‘coronahoester’: “Ik dacht toen nog dat het een griepje was” KV ADN

25 maart 2020

19u23

Bron: Belga, AD.nl 6 Een 28-jarige man uit de Nederlandse stad Den Bosch heeft vandaag van de politierechter in zijn woonplaats tien weken cel gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Walter K. hoestte mensen in een rij voor een coffeeshop in het gezicht en bespuugde een agent die hem daarop aansprak. "Pas op, corona, corona! ", riep Walter K. daarbij. De rechter noemde het incident 'shockerend'.

De dakloze man stond in de rij voor een coffeeshop op de avond nadat de Nederlandse regering had aangekondigd dat alle horeca dichtging in verband met de uitbraak van het coronavirus.

“Grap”

Walter K. stond toen, aldus een wijkagent, provocerend in de richting van gezichten van andere mensen in de rij te hoesten. De agent haalde K. uit de rij en stuurde hem weg. Toen de man later terugkwam en werd opgepakt, spuugde en hoestte hij de agent in zijn gezicht.



De Bosschenaar zei dat hij het als grap deed. “Ik wist toen helemaal niet hoe serieus corona was. Ik dacht toen nog dat het een griepje was. Ik volg het nieuws nooit zo.” Hij ontkende dat hij de agent bespuugde en schopte.

Signaal

De man werd bij de rechtbank in Den Bosch in verband met de maatregelen rond het virus gehoord via een videoverbinding. Zijn advocaat was via de telefoon verbonden met de rechtszaal.

We leven in een uitzonderlijke situatie en daar maakte u misbruik van. Dat maakt dat de normale richtlijnen niet van toepassing zijn Politierechter

De openbare aanklager, die het gedrag ‘laag bij de grond’ noemde, had drie maanden cel geëist. “In de huidige crisis moeten we een stevig signaal maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt", aldus de aanklager. De politierechter oordeelde dat de straf dat signaal moet afgeven. “We leven in een uitzonderlijke situatie en daar maakte u misbruik van. Dat maakt dat de normale richtlijnen niet van toepassing zijn. Die zijn hier niet voor geschreven.”

Meerdere incidenten

Inmiddels hebben zich ettelijke vergelijkbare incidenten in Nederland voorgedaan, waaruit meerdere rechtszaken zijn voortgekomen.

De politierechter in Den Haag legde vrijdag ook al tien weken cel op, waarvan twee voorwaardelijk. In die zaak hoestte een 23-jarige man uit Noordwijkerhout met opzet twee agenten in het gezicht en zei dat hij besmet was. In Utrecht zijn deze week ook al twee mensen veroordeeld; één kreeg vier weken cel, de ander 40 uur taakstraf.

