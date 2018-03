Opname luchtvaartautoriteiten laat horen hoe piloten mysterieus object voorbij zien scheren. En er is niets te zien op de radar KVDS

27 maart 2018

18u48

Bron: The Drive 9 Er is een audiotape uitgelekt van het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten FAA waarop te horen is hoe piloten van twee verschillende vliegtuigen een mysterieus object voorbij zien komen terwijl zij noch de vluchtleiding iets kunnen zien op hun radar. Het was het magazine The Drive dat de opnames uitbracht. De feiten gebeurden op 24 februari tussen 15.30 en 16.15 uur boven het zuiden van Arizona.

Beide toestellen vlogen op ruim 11.000 meter tussen de Sonoran Desert National Monument en de grens met de staat New Mexico. Het ene was een privévliegtuig – Learjet 36 – van Phoenix Air en het andere een passagiersvliegtuig Airbus A321 van American Airlines.

Eerste oproep

De eerste oproep kwam van het privévliegtuig. Op de opname is te horen hoe de piloot aan de luchtverkeersleiding in Albuquerque Center vraagt of er net iets gepasseerd is boven hem. Het antwoord is “negatief”. Daarop zegt de piloot: “Er is íéts gepasseerd.” Waarop een andere piloot reageert: “Een ufo” en de piloot van de privéjet antwoordt: “yeah”. (lees onder de opname verder)

Enkele minuten later is te horen hoe de luchtverkeersleiding aan de piloot van het passagiersvliegtuig vraagt om het te laten weten “als er iets over je heen vliegt de komende 15 mijl”. Waarop de piloot enigszins bevreemd vraagt: “Als er iets over ons heen vliegt?” De vluchtleiding antwoordt “we hadden een vliegtuig voor je op 11.000 meter dat meldde dat er iets boven hem was gepasseerd en we zagen niets op de radar. Laat het gewoon weten als je ook iets boven je ziet vliegen.”

De piloot van het eerste vliegtuig mengt zich vervolgens in het gesprek: “Ik weet niet wat het was. Het was geen vliegtuig, maar het was… het ging in de tegenovergestelde richting.”

Exact

Een minuut later belt de piloot van het passagiersvliegtuig terug en zegt hij: “Ja, er is net iets over ons heen gevlogen. Iets als… Ik heb geen idee wat het was, maar het was zeker 600 tot 900 meter boven ons. Ja, het passeerden exact boven ons.” De luchtverkeersleiding bevestigt dat hij het verslag van de piloot gehoord heeft en zegt vervolgens niets meer. (lees hieronder verder)

Even later vraagt hij wel: “Kan je zeggen of het bewoog of zweefde het eerder?” De piloot antwoordt snel: “Ik kan niet zeggen of het een ballon was of iets anders. Maar er kwam licht uit of er werd licht op gereflecteerd. Verscheidene honderden meters boven ons. In de tegenovergestelde richting.” In de verkeerstoren klinkt alleen “Roger” als teken dat de boodschap aangekomen is.

Daarna is nog een andere piloot te horen die vraagt of het misschien een ballon was van Google. “Dat betwijfel ik”, klinkt het. Waarop iemand anders zegt: “Een ufo!”

Vreemd voorval

Volgens de FAA werd er die dag echter geen melding gemaakt van een vreemd voorval door de luchtverkeersleiding van Albuquerque Center. Wat raar lijkt aangezien er een ongeïdentificeerd voorwerp voorbijvloog op een drukke vliegroute zonder dat het op de radar te zien was of het communiceerde met de luchtverkeersleiding. De regio is wel bekend om zijn drukke militaire luchtverkeer en er komen ook illegale vluchten voor, vlakbij de Mexicaanse grens.

Opmerkelijk: vorig jaar in oktober werd er een reeks soortgelijke en goed gedocumenteerde incidenten gemeld boven Oregon en het noorden van Californië. Toen werden zelfs F-15’s van het Amerikaanse leger opgetrommeld om poolshoogte te gaan nemen.