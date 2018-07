Opmerkelijke vacature: Sri Lanka zoekt beul om doodstraffen uit te voeren bvb

13 juli 2018

17u50

Bron: Belga 4 Sri Lanka is dringend op zoek naar een beul. De president van het Aziatische land besloot de opschorting op de doodstraf op te heffen voor drugshandelaars, maar de penitentiaire autoriteiten zitten nog verlegen om iemand die de doodstraf ook daadwerkelijk wil uitvoeren.

Volgens woordvoerder Thushara Upuldeniya van de penitentiaire autoriteiten wordt er volgende week een vacature gepubliceerd voor kandidaten die de dood door ophanging willen uitvoeren. "We moeten klaar zijn om executies uit te voeren na de beslissing van de regering", aldus de zegsman. Aan de job hangt een loonstrookje van ongeveer 200 euro per maand.

President Maithripala Sirisena kondigde deze week aan dat de doodstraf voor drugstrafikanten voortaan opnieuw zal uitgevoerd worden. In navolging van de Filipijnen wil Sri Lanka harder optreden tegen drugsmisdaden. Al decennia worden terdoodveroordelingen omgezet in levenslange celstraf. Het is van 1976 geleden dat er in Sri Lanka nog executies plaatsvonden.

Momenteel zitten er in de gevangenissen 373 mensen die ter dood zijn veroordeeld. Achttien van hen werden veroordeeld voor ernstige drugsdelicten. Er bestaat nog steeds een orgaan dat verantwoordelijk is voor de executies, maar dat beschikt niet langer over beulen.