Opmerkelijke overvallen in Franse gemeente: jongeren bestolen na roken van vergiftigde sigaret ttr

02 augustus 2019

15u57

Bron: France Info, RTBF 0 buitenland In Roanne, een Franse gemeente gelegen aan de rivier Loire, is een dievenbende op een opvallende manier te werk gegaan. Nadat ze hun nietsvermoedende slachtoffers een vergiftigde sigaret lieten roken, gingen ze aan de haal met hun bezittingen. “Een opmerkelijk fenomeen”, klinkt het bij de Franse politie.

In totaal kregen zes Franse jongeren een sigaret van een onbekende in een parkje in Roanne. Nadat ze een paar trekjes namen, werd het zwart voor hun ogen, zo getuigden ze aan de politie. “Ik nam twee trekjes en tien seconden later zag ik niets meer en kreeg ik een black-out”, vertelde een slachtoffer aan Le Progrès. “Toen ik weer bijkwam, wilde ik stenen eten en was ik agressief.”

Volgens de politie deelt een dievenbende uit de buurt van Lyon de vergiftigde sigaretten uit. Terwijl hun slachtoffers bewusteloos op de grond liggen, kunnen ze ongestoord hun bezittingen meenemen. “Ik wil vooral jonge mensen vragen om geen gerolde sigaretten - of sigaretten die er niet normaal uitzien - aan te nemen van vreemden. De gevolgen kunnen ernstig zijn”, reageert politiewoordvoerder Fabrice Galatiotio. De jongeren zijn niet in levensgevaar, zo bericht France Info.

Het is nog niet duidelijk welk soort gif de daders in de sigaretten hebben verwerkt. “Om het product te identificeren, worden analyses van sigarettenpeuken uitgevoerd. Ook de afgenomen bloedstalen worden onderzocht”, aldus het parket. De Franse politie, die meldt dat het om een “opmerkelijk fenomeen” gaat, is momenteel op zoek naar de dievenbende.