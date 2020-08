Opmerkelijke muziekkeuze tijdens verkiezingsrally van Trump in volle coronacrisis: “Live and Let Die” ADN

07 augustus 2020

10u50

Bron: ANP 1 Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft bij een rally in Ohio een opmerkelijke muziekkeuze gemaakt. Tijdens het event werd namelijk het nummer ‘Live and Let Die’ van Guns N' Roses afgespeeld, meldt TMZ.

The White House is playing "Live and Let Die" before Trump's arrival at a thinly disguised campaign event in Ohio that the state's governor cannot attend because he just came down with Covid-19, the disease that killed over 1,400 Americans yesterday. pic.twitter.com/AGumBfSFb8 Robert Mackey(@ RobertMackey) link

Verslaggever Robert Mackey was erbij en deelde op Twitter een video waarin het nummer te horen was voor aanvang van Trumps speech. Het besluit om het nummer te spelen is op z'n zachtst gezegd pijnlijk te noemen. Iedere dag sterven er ongeveer duizend Amerikanen aan het coronavirus.

Meer dan 2.000 nieuwe coronadoden

De afgelopen 24 uur zijn er meer dan 2.000 Amerikanen gestorven aan de gevolgen van het virus, meer bepaald 2.060. Het gaat om de grootste dagelijkse toename in drie maanden, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit. Ook kwamen er meer dan 58.000 nieuwe besmettingen bij. Het land heeft sinds eind juni te maken met een grote opleving van de epidemie. Gemiddeld melden de autoriteiten ongeveer 60.000 nieuwe besmettingen per dag, vooral in de staten in het zuiden en westen van het land.

In totaal zijn tot nu toe bijna 160.000 mensen in de VS aan corona overleden. Er zijn bijna vijf miljoen bevestigde coronabesmettingen.

Trump kondigde tijdens zijn toespraak in de Whirlpool-wasmachinefabriek in Clyde, Ohio, aan dat hij opdracht heeft gegeven om een ​​tarief van 10 procent op Canadees aluminium opnieuw in te voeren. Hij zei dat Amerika’s belangrijkste handelspartner de Amerikaanse markt overspoelde met het metaal. “Canada profiteerde zoals gewoonlijk van ons”, aldus Trump. “Ik heb een verklaring ondertekend die de Amerikaanse industrie verdedigt door de aluminiumtarieven opnieuw in te voeren voor Canada.”

Axl Rose

Het gespeelde nummer in Ohio was een uitvoering van Guns N' Roses, die het origineel van Paul McCartney in 1991 coverden. Zanger Axl Rose is fervent tegenstander van Trump en heeft al meerdere malen aangegeven dat hij het niet eens is met de manier waarop de president omgaat met de coronacrisis in zijn land.

