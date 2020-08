Opmerkelijke foto’s van groot zwemfeest in Chinese stad Wuhan Redactie

17 augustus 2020

17u12

Bron: AD.nl 16 In de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus eind vorig jaar uitbrak, hebben duizenden mensen afgelopen weekend verkoeling gezocht in het Wuhan Maya Beach-waterpark. Terwijl in België ‘normaal’ nog heel veraf lijkt, wordt een leven zonder social distancing in de Chinese stad wél weer opgepakt.

Dat is te zien op foto's en video’s afkomstig van het Franse persbureau AFP.

Van afstand houden is in ieder geval geen sprake tijdens het megafeest in het zwempark, waar duizenden bezoekers van een technobad genoten. Op de foto’s is te zien hoe ze in gele en oranje opblaasbanden vrolijk en dichtgepakt bij elkaar ronddobberen. Mondmaskers zijn nergens te bespeuren. Er zijn optredens en uit de luidsprekers knalt elektronische muziek.

Wuhan geldt als de bakermat van het coronavirus. Het longvirus dook daar eind 2019 voor het eerst op. Na meer dan twee maanden in lockdown te zijn geweest, is de Chinese stad sinds 8 april weer open. Sindsdien lijkt het virus er onder controle. Sinds midden mei zouden er geen nieuwe binnenlandse besmettingsgevallen zijn gerapporteerd in de gehele provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is.

In heel China werden de afgelopen dagen enkele tientallen nieuwe dagelijkse gevallen gemeld. Desondanks blijft de angst voor een nieuwe uitbraak reëel. In juni nog werd er in Peking groot alarm geslagen toen er in vier dagen tijd een groot aantal coronabesmettingen werd vastgesteld.