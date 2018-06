Opmerkelijk voorstel in Nederland: "Politie niet meer vervolgen voor doodslag" Redactie

16 juni 2018

09u20

Bron: AD.nl 18 Politieagenten die tijdens hun werk iemand ernstig verwonden of doden, zouden voortaan niet meer moeten worden vervolgd voor zware mishandeling of doodslag. Ze hebben een speciale positie nodig, omdat ze door hun functie in een gevaarlijke situatie terechtkomen en ingrijpen.

De agenten moeten niet meer direct worden aangeduid als verdachte. Het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter zouden alleen moeten beoordelen of de agent de geweldregels heeft geschonden, vindt de politie, dat daarmee het kabinetsplan steunt dat na de zomer in de Tweede Kamer wordt besproken.

Wanneer politiemensen ten onrechte geweld hebben gebruikt, moet dat volgens het wetsvoorstel een "schending van de geweldsinstructie" gaan heten en niet meer doodslag of mishandeling. Ook zou de maximale straf lager moeten zijn dan bij die feiten. Op het schenden van de geweldsinstructie staat maximaal drie jaar celstraf. Een gespecialiseerde rechtbankkamer zou zich moeten toeleggen op strafzaken waarbij agenten zijn betrokken.

"Oneerlijk"

Nu worden agenten na een ernstig geweldsincident op dezelfde manier vervolgd als iedereen. "En dat terwijl er geen kwade intentie is. Integendeel, want de politieman of -vrouw grijpt in om anderen of zichzelf te beschermen", stelt de Rotterdamse politiebaas Frank Paauw, die binnen de politie over de regels op dit vlak gaat. "Agenten beginnen hun dienst niet met het idee dat ze vandaag eens iemand gaan neerschieten."



Voor de agent zijn de gevolgen enorm, emotioneel én maatschappelijk, hoe rechtmatig hij of zij ook heeft gehandeld. "Dat is oneerlijk en dat moet veranderen", zegt Paauw.

Wantrouwen tegen politie

In de huidige situatie kan bij een agent die goed heeft gehandeld, toch doodslag worden bewezen. Het slachtoffer is immers dood. En hoewel er bijna altijd ontslag van rechtsvervolging komt, krijgt de agent toch een aantekening op diens strafblad.

De politiebaas wijst op een jonge diender, die een man doodschoot en rechtmatig had opgetreden. Toch kon hij geen hypotheek afsluiten, omdat er lang onzekerheid was over zijn situatie. Het duurde 2,5 jaar voordat zijn zaak was afgewikkeld. Hij kan evenwel geen blanco strafblad krijgen en kan ook zijn familie in de VS niet bezoeken, omdat hij ooit is vervolgd voor een levensdelict.

In de nieuwe situatie zou voor hem "vrijspraak van overtreding van de ambtsinstructie" volgen. Paauw denkt niet dat de wijziging het wantrouwen tegen de politie voedt. "Het onderzoek blijft onafhankelijk, alleen de tenlastelegging verandert."

12.000 keer per jaar

Per jaar zet de Nederlandse politie ongeveer 12.000 keer geweld in. Het gros - licht geweld - wordt intern afgewikkeld en dat blijft zo. De rijksrecherche onderzoekt ongeveer dertig keer het gebruik van vuurwapens door de politie. Naar schatting komen jaarlijks vijf agenten voor de rechter wegens het gebruik van zwaar geweld.