Opmerkelijk voorstel in Nederland: ophokplicht voor... katten want "een huisdier moet een huisdier zijn" FT

13u50

Bron: AD 4072 Henk Deleu In Kapelle willen ze onder meer dat katten niet meer zomaar de tuin uit kunnen. In Kapelle, een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, zijn ze de loslopende katten beu. En dus komt de partij SGP er met een opmerkelijk voorstel voor de komende verkiezingen. "Hou je poezen aan de lijn", klinkt het. "Een huisdier moet een huisdier zijn. Je houdt ze dus binnen of in je eigen tuin."

De partij wil verbieden dat eigenaren hun kat onbeperkt op straat laten rondlopen. Volgens Marco Kleppe van SGP is het iets waar heel wat mensen uit het dorp met een kleine 13.000 inwoners, zich best veel aan ergeren. Vandaar dus dat ze liever geen loslopende katten meer willen in de openbare ruimte.

Over honden bestaan die afspraken al lang, klinkt het. "We vinden het heel normaal dat we onze hond niet los laten lopen. Bij katten is dat niet vanzelfsprekend. Hondenbaasjes kuisen de drollen op straat netjes op, maar dat doet een katteneigenaar niet. Die zet 's ochtends zijn dier buiten en denkt dan: ik zie het beest vanavond wel terug."

Kleppe wijst er ook op dat het vies is, katten los laten lopen op straat. Zo spelen kinderen soms waar kattenpoep ligt en dat brengt gezondheidsrisico's mee, zoals toxoplasmose bijvoorbeeld.

Leibandje

De katteneigenaar moet dus maatregelen treffen, klinkt het nog. "Ze moeten inderdaad de consequenties dragen en af en toe offers brengen. Een hond laat je toch ook drie keer per dag uit? Misschien is dat op termijn ook zo met katten. Voor vier euro bestaat er al een riempje met leiband aan. Waarom zou je dus niet met je kat een stukje wandelen?"

Katten aan de leiband dus of gewoon zelfs helemaal ophokken. In Kapelle hopen ze ook dat de eigenaren hun dier laten chippen én voorzieningen aanbrengen in bijvoorbeeld tuinen zodat de dieren niet meer over de schutting kunnen. "Dan hou je enkel de zwerfkatten over en die kan je naar het asiel brengen of laten castreren", zegt het gemeenteraadslid nog. Hij zegt trouwens te beseffen dat veel mensen dit een belachelijk idee vinden, maar dat er ook een grote groep voorstanders is.

Poll Katten ophokken is dierenmishandeling Eens

Oneens Eens 61%

Oneens 39%