Oplossing voor sprinkhanenplaag: vang de beestjes en eet ze op JTO

10 juni 2020

13u42

Bron: ANP 0 Terwijl Afrika kreunt onder de grootste sprinkhanenplaag sinds 25 jaar, lijkt Pakistan een oplossing te hebben gevonden voor het aanhoudende probleem. Pakistanen kunnen mogelijk in het hele land geld verdienen door sprinkhanen te verzamelen voor de productie van kippenvoer. Dat stelt premier Imran Khan voor. Pakistan kampt met de ergste sprinkhanenplaag in een kwart eeuw, waardoor de voedselvoorziening er in gevaar komt.

Pakistaanse beleidsmakers en wetenschappers baseerden de aanpak op een initiatief in het door oorlog en hongersnood verscheurde Jemen. Daar moedigen de autoriteiten de mensen aan om de proteïnerijke insecten te eten. Een proef werd gedraaid in een deel van de regio Punjab, de graanschuur van Pakistan.

“We moesten de boeren eerst leren hoe zij de sprinkhanen kunnen vangen”, zegt een van de bedenkers van het initiatief. De eenvoudigste manier om de sprinkhanen te vangen, blijkt om te wachten tot het nacht wordt en de insecten opeengepakt stilzitten op struiken en bomen.

20 ton sprinkhanen

De boeren krijgen per kilo sprinkhanen 20 roepie, omgerekend is dat 11 eurocent. Een boerin die al haar gewassen was kwijtgeraakt aan de zwerm, zei dat zij met haar zoon 1.600 roepie (8,55 euro) in een nacht wist te verdienen.



Nadat er 20 ton aan sprinkhanen waren gevangen, was het budget van het project op en werd het stilgezet. Het ministerie van Voedsel wil het project nu uitrollen in andere regio's.

Moessonregen

Oost-Afrika, het Arabisch schiereiland, India en Pakistan worden sinds het begin van dit jaar geteisterd door sprinkhanenplagen. Voor India is dit de ergste sprinkhanenplaag in 30 jaar die het land momenteel enorme schade toebrengt. Experts vrezen dat de zwermen zich vermenigvuldigen na het invallen van de moessonregens deze maand.

Stijgende voedselprijzen

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties lijdt Pakistan 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) schade als een kwart van de gewassen beschadigd raakt. Ook stijgen voedselprijzen, waardoor voor meer mensen hongersnood dreigt. Zo'n 20 procent van de Pakistanen is ondervoed en ongeveer de helft van de kinderen heeft een groeiachterstand.