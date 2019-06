Oplossing voor puzzel van EU-topfuncties “dichterbij, maar nog geen witte rook” TT

28 juni 2019

10u44

Bron: ANP 0 De regeringsleiders van de EU-landen komen dichter bij een oplossing voor de invulling van vrijkomende topfuncties, maar het is nog te vroeg om specifiek te worden. Witte rook zal er allicht pas zondagnacht of maandagochtend zijn na de extra Europese top, liet EU-president Donald Tusk weten vanuit Osaka, waar hij de G20-top bijwoont.

Tusk baseerde zich op telefoongesprekken met dertien leiders. In Japan wordt in de marge van de G20 verder gepraat. Daar zijn de leiders van onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië aanwezig.

De 28 EU-regeringsleiders komen zondagavond opnieuw bijeen in Brussel om de puzzel te leggen, nadat dat vorige week niet gelukt was. De posten van de voorzitter van de Europees Commissie (nu Jean-Claude Juncker), die van Tusk zelf, die van de voorzitter van de Europese Centrale Bank en van de EU-buitenlandchef komen binnenkort vrij, na de verkiezingen van vorige maand. Ook de functie van parlementsvoorzitter zit mee in het spel.



Als de Europese leiders er zondag niet uitkomen gaan ze mogelijk maandag verder bij het ontbijt.

Voor geen van de kandidaten van de grote politieke families om Juncker op te volgen is vooralsnog een meerderheid onder de leiders. Vooral de Franse president Emmanuel Macron is geen fan van het systeem van de ‘Spitzenkandidaten’.

De Duitser Manfred Weber van de christendemocraten, de Nederlander Frans Timmermans van de sociaaldemocraten en de Deense liberale Margrethe Vestager hebben ook onvoldoende steun in het Europees Parlement en worden enkel gesteund door hun eigen fractie. Het parlement moet instemmen met de kandidaat die de regeringsleiders voordragen en staat erop dat het iemand wordt die daarvoor campagne heeft gevoerd.

Voor de post van voorzitter van de Europese Raad of de ‘Europese president' wordt ook de naam van premier Charles Michel (MR) genoemd.