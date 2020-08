Oplopende spanningen tussen Iran en Verenigde Arabische Emiraten KVE

20 augustus 2020

16u13

Bron: Belga 0 Een reeks incidenten in de Perzische Golf wijst op oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Iran haalde donderdag uit naar de VAE omdat omdat dit land een Iraans visserschip zou hebben aangevallen. Van de weeromstuit nam de Iraanse kustwacht een schip van de VAE in beslag. De incidenten zelf dateren van maandag.

Bij de aanval van de VAE-kustwacht op de Iraanse vissersboot zouden twee vissers gedood zijn en anderen zouden zijn opgepakt, meldt de Iraanse staatszender IRIB donderdag. Daarom ontbood de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken de ambassadeur van de VAE. Die kreeg een zware veroordeling van de Iraniërs van de aanval te horen.

Daarop liet de regering van de VAE in Abu Dhabi horen dat ze de zaak betreurde en ze droeg zowel de boot als de lichamen van de gedode vissers over aan de Iraniërs. De regering bood ook aan schadevergoeding te betalen voor het aangerichte leed.



De zender IRIB meldde voorts nog dat ook op maandag een schip van de VAE door de Iraanse kustwacht in beslag was genomen, omdat het de territoriale wateren van Iran was binnengedrongen. Alle bemanningsleden van het schip waren opgepakt en er was een gerechtelijke procedure tegen hen opgestart.

De relatie tussen de twee landen werd vorige week wat meer gespannen, nadat de VAE een overeenkomst met de aartsvijand van Iran, Israël, had gesloten.