Oplichters zamelen miljoenen euro's in voor strijd tegen kinderkanker en financieren zo hun riante levensstijl mvdb

04 juni 2019

18u58

Bron: Heraldo - ABC - InSpanje 10 Een Spaanse bende die jarenlang grote sier maakte met minstens 5,5 miljoen euro aan donaties voor onder meer onderzoek naar kinderkanker is opgerold in de stad Zaragoza. Het ingezamelde geld kwam van mensen die dachten goede doelen te steunen en werd gebruikt om de riante levensstijl van de bendeleden te bekostigen.

Vijf personen zijn opgepakt, nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten, maakte de politie zaterdag bekend. De bende ging uiterst professioneel te werk. Ze deed zich voor als een reguliere hulporganisatie die de naam Liga Nacional contra el Cáncer Infantil, of kortweg Linceci kreeg. Een door hen bekostigd veertigkoppig tellend callcenter was de spil van de organisatie. De speurders vielen vorige week op de kantoren binnen. De politie stelt dat de medewerkers niet op de hoogte waren van de fraude en te goeder trouw waren.



Naast het telefonisch benaderen van mensen en bedrijven, adverteerde Linceci in tijdschriften en op websites. De organisatie verkocht steeds onder het mom van de strijd tegen kinderkanker diverse solidariteitspakketten. Een klein deel van de inkomsten werd gespendeerd aan de aankoop van medische toestellen. Foto’s daarvan sierden de advertenties en zo werd geen argwaan gewekt.

‘Brandweermannen Zonder Grenzen’

Linceci verzamelde op vier jaar tijd minstens twee miljoen euro aan donaties. De fraudeurs hielden vijf jaar geleden ook een andere nep-hulporganisatie boven de doopvont. ‘Bomberos Unidos Sin Fronteras’ oftewel ‘Brandweermannen Zonder Grenzen’. Het geschonken geld ging zogezegd naar de opleiding van vuurbestrijders in ontwikkelingslanden. Met succes: er kwam meer dan drie miljoen euro binnen.



Om het verkregen geld wit te wassen maakten de fraudeurs gebruik van een kluwen van zeker zes bedrijven met stromannen aan het hoofd. Bedoeling was ongezien geld te verplaatsen van het ene bedrijf naar het andere. Op die manier kon het luxeleven van de vijf kopstukken jarenlang in stand worden gehouden.



In werkelijkheid ging het verkregen geld naar de aankoop van appartementen, dure reizen en etentjes in de beste restaurants in en rond Zaragoza. Een wagenpark van tien wagens waaronder een Jaguar, een Jeep en een BMW is in beslag genomen. Verschillende bankrekeningen zijn bevroren.

De bal ging aan het rollen na een klacht van een andere (legitieme) hulporganisatie, de Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa). Zij hadden ernstige bedenkingen bij de ondoorzichtige werkzaamheden van Linceci en stapten in juli naar de politie. Financiële speurders startten een onderzoek en beten aanvankelijk hun tanden stuk op het zakelijk netwerk dat Linceci beoogde te zijn. De fraudeurs zagen het ook internationaal. Zeker 300.000 euro werd gebruikt om een soortgelijk callcenter in het Zuid-Amerikaanse land Peru op te zetten.

Wat er nu met de veertig voornamelijk vrouwelijke medewerkers van het callcenter in Zaragoza moet gebeuren, is niet duidelijk. Een groep zocht vandaag aan de verzegelde kantoren steun bij elkaar.