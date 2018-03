Oplichters stelen identiteit Brigitte Macron om viptickets te scoren en binnen te raken in chicste hotels en restaurants KVDS

30 maart 2018

15u17

Bron: Reuters 0 De Franse première dame Brigitte Macron heeft een klacht ingediend voor identiteitsdiefstal tegen een stel oplichters dat haar naam en een vals presidentieel mailadres gebruikte om zich te verrijken. Zo probeerden de daders onder meer tickets los te krijgen voor chique events als de Grand Prix van Australië en uitnodigingen voor luxueuze hotels en restaurants over de hele wereld.

“Er is een klacht ingediend en er komt een onderzoek”, aldus een medewerker van Brigitte Macron, die er ook op drukt dat de oplichtingspoging niet geslaagd is.

Beste tafel

Het nieuws kwam aan het licht op RTL-radio, dat ook wist dat er een mailadres was gebruikt dat heel erg op het officiële leek: cabinet@presidence.fr. De oplichters vroegen de jongste 10 dagen onder meer de beste tafel in een toprestaurant in Parijs en tickets voor evenementen over de hele wereld, tot Hongkong en Marokko toe. Zo meldde een hotel in Marokko dat het een aanvraag had gekregen om de ‘neef’ van Macron op te halen op de luchthaven.

Het doet volgens de medewerker vermoeden dat het om een actie gaat die de reputatie van Brigitte Macron wil schaden.

De Franse first lady heeft geen officiële status zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse. Maar Brigitte Macron is wel heel aanwezig als organisatrice en sponsor van talrijke events en goede doelen.

