Oplichters met siliconenmasker stelen identiteit van Franse minister en ontfutselen zijn kennissen 80 miljoen kv

20 juni 2019

18u43

Bron: Le Point, BBC 1 Twee jaar lang, van 2015 tot 2017, deed een oplichter zich in een video voor als de Franse minister Jean-Yves Le Drian. De man droeg een siliconenmasker en riep vooraanstaande mensen uit de hele wereld in een video op om losgeld te betalen voor de bevrijding van journalisten die werden vastgehouden door jihadi’s in het Midden-Oosten. De hoofdverdachte, meesteroplichter Gilbert Chikli, werd in augustus 2017 gearresteerd en zit sindsdien in de cel. Eerder dit jaar dook echter opnieuw een oplichter met een Le Drian-masker op met de vraag om geld te storten.

Van eind 2015 tot 2017 hebben één of meerdere oplichters zich voorgedaan als de Franse minister Jean-Yves Le Drian, toen minister van Defensie, nu minister van Buitenlandse Zaken. Dat begon telkens met een telefoontje van iemand die beweerde deel uit te maken van zijn entourage, zoals zijn speciaal adviseur Jean-Claude Mallet. Deze persoon organiseerde een gesprek met de “minister” zelf. De conversatie verliep in eerste instantie over de telefoon, maar om nog overtuigender te zijn, gingen de oplichters een stapje verder en maakten ze gebruik van video.

Nu moest de nep-Le Drian niet alleen klinken als de minister, maar er ook zo uitzien. Tijdens gesprekken, die verliepen via Skype, droeg de oplichter daarom een op maat gemaakt siliconenmasker en zat hij in een kopie van het kabinet van Le Drian, inclusief vlaggen en een portret van de toenmalige president François Hollande. De bende - er waren vermoedelijk meerdere mensen bij de zwendel betrokken - voorzag slechte belichting en plaatste de camera op enige afstand van de valse minister, om te vermijden dat het masker zou opvallen. Bovendien zorgden ze er ook voor dat de verbinding slecht en van korte duur was.

Ze contacteerden 150 zakenlui, politici, religieuze leiders en voorzitters van vzw’s uit 40 verschillende landen. De valse Le Drian vertelde hen dat extremistische moslims journalisten gegijzeld hielden in het Midden-Oosten en hij vroeg hen om hulp bij de betaling van het losgeld. Aangezien Frankrijk officieel geen losgeld betaalt voor gijzelaars, garandeerde de nep-Le Drian dat de betalingen niet getraceerd zouden kunnen worden en vroeg hij om het geld op buitenlandse rekeningen te storten.

80 miljoen euro

De meeste mensen die gecontacteerd werden, kregen in de gaten dat ze spraken met een oplichter, maar lang niet iedereen. De bende wist op die manier rijke kennissen van de minister in totaal zo’n 80 miljoen euro afhandig te maken. Onder andere de de eigenaar van het beroemde wijndomein Château Margaux, die 3 miljoen euro neertelde, en de Aga Khan, de religieuze leider van de Ismaïlistische moslims, die maar liefst 8,3 miljoen euro betaalde. 38 miljoen euro was afkomstig van de Turkse zakenman Inan Kirac.

De Senegalese leider Macky Sall trapte niet in de val. De valse Le Drian maakte immers de fout om hem aan te spreken met de beleefdheidsvorm u. De mannen kennen elkaar in werkelijkheid echter goed en tutoyeren elkaar dan ook.

Meesteroplichter

Hoofdverdachte in de affaire is de Frans-Israëlische meesteroplichter Gilbert Chikli, een vijftiger en vader van zes kinderen. Chikli, een man van Tunesisch-joodse afkomst, groeide op in de Parijse wijk Belleville. Speurders konden zijn stem en die van een handlanger identificeren in de video’s, maar zelf ontkent Chikli alle betrokkenheid. Hij zit momenteel in de cel in Parijs en wordt aangeklaagd voor georganiseerde fraude en identiteitsdiefstal.

In 2015 was Chikli al veroordeeld voor de oplichting van Franse bedrijven door te doen alsof hij hun CEO was. Tegen dan was hij echter al naar Israël gevlucht waar hij veilig kon verblijven, omdat het land weigert staatsburgers uit te leveren.

Chikli had zich al eens eerder voorgedaan als Le Drian: met een nepcontract, zogezegd ondertekend door de minister, wilde hij de Tunesische overheid laten betalen voor de aankoop van Tiger-helikopters die ze in werkelijkheid nooit besteld had. Op het laatste nippertje werd dat contract niet ondertekend. Vervolgens werd de losgeldzwendel opgestart.

Arrestatie

In augustus 2017 liep Chikli echter tegen de lamp toen hij de fout maakte naar Oekraïne te reizen onder een valse naam. Toen hij daar op vraag van Frankrijk werd opgepakt, beweerde hij dat hij een pelgrimstocht ondernam naar de graftombe van een bekende rabbijn. Uit onderzoek van zijn telefoon bleek echter dat hij naar daar was gekomen om een masker te kopen. Hij vloog voor even de cel in, maar werd bijna onmiddellijk na zijn vrijlating opnieuw gearresteerd en uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij sindsdien in de cel zit.

Opnieuw valse Le Drian

Daar zou de oplichting normaal gezien stoppen, maar eerder dit jaar, terwijl Chikli achter de tralies zat, kwamen opnieuw berichten binnen over een nep-Le Drian die “vrienden van Frankrijk” geld probeerde te ontfutselen.

In februari werden drie Frans-Israëliërs opgepakt nabij Tel Aviv en sindsdien hebben er geen telefoontjes meer plaatsgevonden. De Franse autoriteiten vermoeden echter dat niet één oplichter, maar een hele bende zich ondertussen bekwaamd heeft in het imiteren van Jean-Yves Le Drian.