Oplichter stuurt per ongeluk afpersingsmail naar Duitse politie KVE

19 juni 2019

17u41

Bron: Belga 0 ‘Onlinebedriegers ‘versturen hun e-mails vaak massaal en zonder de adressen te controleren. In Duitsland kreeg nu ook de politie een dergelijke afpersingsmail waarin geld werd geëist.

De oplichter eiste van de politie in Kaiserslautern in de deelstaat Rijnland-Pals enkele honderden euro in bitcoins die naar een onlinerekening moesten worden overgeschreven. De truc bestond er volgens de politie in dat de getroffen computer was gehackt en met de webcam een seksvideo was opgenomen. Indien niet wordt betaald, wordt de video openbaar gemaakt.

De agenten hadden het maandag al snel door dat "de bewering uit de lucht was gegrepen en een leugen betrof", aldus de politie. Het onderzoek naar de fraudeur loopt. Bitcoins zijn een digitaal betaalmiddel waarmee aankopen en overdrachten op internet kunnen worden gedaan.