Oplichter doet zich voor als Franse minister en steelt 8 miljoen euro Robyn Samsom

29 maart 2019

07u59

Bron: AD.nl 0 De Israëlische politie heeft drie mannen opgepakt die verdacht worden van zware oplichting. Eén van hen deed zich voor als de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en zo wisten ze een zakenman acht miljoen euro afhandig te maken.

De verdachten, alle drie Franse Israëliërs tussen de 37 en 47 jaar oud, zouden in Israël het kantoor van de minister nauwgezet hebben nagebouwd. In het kantoor stond soortgelijk meubilair, en hing een portret van de Franse president Emmanuel Macron en een Franse vlag. Van daaruit voerden de oplichters Skype-gesprekken met zakenlui.

Tijdens de gesprekken vertelden ze de slachtoffers dat het geld nodig was voor geheime operaties en om als losgeld te gebruiken voor gegijzelden in Syrië en Mali. De transacties moesten daarom ook geheim blijven, volgens de oplichters. Slechts een van de benaderde zakenlui heeft daadwerkelijk geld overgemaakt. Nadat hij acht miljoen euro aan de oplichters overhandigde, kwam hij erachter dat er iets niet klopte. Hij schakelde de politie in. Die kon voorkomen dat de oplichters een tweede slachtoffer maakten. Op het moment van arresteren had een zakenman net aangegeven bereid te zijn om twee miljoen euro aan de mannen te betalen.

De drie mannen zijn aangeklaagd wegens poging tot oplichting van ondernemers en directeuren van grote bedrijven op de Franse aandelenbeurs. Ze ontkennen betrokken te zijn bij de oplichting. Er is ook een jacht in Tel Aviv in beslag genomen die met de zaak te maken zou hebben.