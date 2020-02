Oplichter (29) gevat die twee wagens kocht met valse bankbiljetten KVDS

04 februari 2020

18u02 0 De Duitse politie is erin geslaagd om een man (29) op te pakken die in ons land gezocht werd voor de diefstal van twee wagens. Dat melden de Duitse speurders zelf.

Het was een team van de politie van de deelstaat Saarland dat de man dinsdagochtend om 9.35 uur in de boeien kon slaan. De verdachte zou een man van Franse nationaliteit zijn.

3 jaar cel

Hij zou vijf jaar geleden twee wagens gekocht hebben met valse bankbiljetten. Hij maakte niet het afgesproken bedrag over en werd daarvoor veroordeeld tot 3 jaar cel in ons land.





De Belgische politie had aanwijzingen dat de verdachte naar Saarland gevlucht zou zijn, maar dat werd aanvankelijk niet bevestigd. Tot vanmorgen. Dankzij aanvullend onderzoek van de politie van Saarland in Saarbrücken kon de man – tegen wie een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd – gevat worden.





Hij verbleef in een appartement in Saarbrücken-Malstatt en zit momenteel in de cel in afwachting van zijn uitlevering aan België.