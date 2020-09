Opkomst na eerste dag referendum Italië op ruim 30 procent KVE

20 september 2020

23u59

Bron: ANP 1 Na de eerste van twee verkiezingsdagen in Italië heeft 30 procent van de 51,6 miljoen stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Het land stemt zondag en maandag voor lokale verkiezingen en in een referendum over het aantal zetels in het Italiaanse parlement.

Nu zitten er 630 leden in het Lagerhuis en 315 in het Hogerhuis. Als bezuinigingsmaatregel moeten dat er 400 en 200 worden. Peilingen duiden erop dat de reductie goedkeuring krijgt van de kiezers.

De lokale verkiezingen die tegelijk in zeven regio's van Italië worden gehouden zijn de eerste grote test voor de centrumlinkse regering van Giuseppe Conte sinds de uitbraak van het coronavirus. De verkiezingen zijn in de regio's Campania, Ligurië, Marche, Apulië, Aosta-vallei, Veneto en Toscane.



Vooral in de laatstgenoemde regio zal het naar verwachting spannend worden. Het gebied wordt al een halve eeuw gedomineerd door links. Een overwinning voor rechts betekent een enorme opsteker voor de nationale oppositieleider Matteo Salvini. Naar verwachting wint de oppositie in zeker drie regio's in het noorden van het land.