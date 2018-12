Opkomend Russisch bokstalent Irina Rybnikova (15) sterft nadat ze haar gsm in vol bad laat vallen lva

16 december 2018

06u37

Bron: Bild 0 In Bratsk in het Russische Siberië is de 15-jarig vechtster Irina Rybnikova om het leven gekomen nadat ze haar telefoon in het bad waar ze inzat liet vallen. Doordat het toestel via haar laadkabel verbonden was met een stopcontact en het bad niet geaard was, werd het meisje geëlektrocuteerd.

Een van haar familieleden trof haar levenloos in bad aan. “Onze harten zijn gebroken", zei haar zus Tatiana aan de Russische media.

Irena was twee maanden geleden Russisch kampioen Pankration-boksen geworden. Pankration is een uit het Oude Griekenland stammende boksdiscipline die bestaat uit een combinatie van klassiek worstelen en boksen. De sport kent weinig regels. Ze stond op het punt in het nationale team te worden opgenomen volgens de lokale media.

Dodelijke ongevallen in bad zijn in deze tijden van tablets en smartphones helaas geen uitzonderingen meer. Een overzicht van enkele recente gelijkaardige fatale ongevallen:

In december 2018 stierf de 16-jarige Mohd Aidi Azzhar Zahrin uit Maleisië terwijl hij in bad naar muziek luisterde. Hij had een koptelefoon op die met zijn smartphone verbonden was die dan weer aan het opladen was.

In november 2018 kwam een 17-jarige Française op dezelfde manier als de Russische Irena om het leven in Pas-De-Calais.

In februari 2018 sloeg datzelfde noodlot ook toe voor de 12-jarige Xenia uit Rusland.

In december 2017 werd een acht maanden zwangere vrouw van 21 uit het Franse Saint-Martin-d’Hères in bad geëlektrocuteerd nadat haar gsm in het water viel.

In juli 2017 liet ook de 14-jarige Madison Coe uit Lovington in de Amerikaanse staat New Mexico op die manier het leven.

