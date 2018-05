Opioïdencrisis in Seattle is zo erg dat zelfs de mosselen positief testen kv

25 mei 2018

23u53

Bron: Live Science, BBC 3 Het departement voor Vis en Wild in de Amerikaanse staat Washington heeft ontdekt dat de mosselen in zeearm Puget Sound sporen van opioïden bevatten. Dat wijst er volgens onderzoekers op dat veel mensen in de regio de erg verslavende pijnstiller oxycodon nemen.

De wetenschappers testten de kwaliteit van het zeewater in de omgeving van Seattle aan de hand van mosselen en namen daarvoor stalen op achttien verschillende plaatsen. In drie gevallen bleek er voldoende oxycodon in het water te zitten om de schelpdieren positief te laten testen voor het middel.

Mosselen filteren hun voedingsstoffen uit water, maar daarbij nemen ze ook giftige stoffen in hun weefsel op, waardoor de schelpdieren een ideale indicator vormen voor vervuiling.

De opioïden zijn vermoedelijk afkomstig uit waterzuiveringsinstallaties, want zelfs gefilterd water kan immers sporen van vervuilende stoffen bevatten. “Wat we eten en wat we afscheiden belandt in Puget Sound”, vertelt Jennifer Lanksbury, een biologe bij het departement voor Vis en Wild aan de lokale zender KIRO7. “Dit wijst erop dat er veel mensen in de regio Puget Sound oxycodon nemen.”

Epidemie

De hoeveelheden opioïden die in het water werden aangetroffen zijn duizenden keren lager dan een dosis die een effect kan hebben op mensen, maar het toont wel aan dat de epidemie gevolgen heeft voor andere diersoorten. “Mensen moeten voorzichtig zijn”, vertelde Lanksbury aan KIRO7 News. “Hopelijk zal onze data aantonen wat er daar precies is en kunnen we beginnen met het reinigen van onze wateren.”

In 2016 stierven in King County, waartoe ook Seattle behoort, 332 mensen aan een overdosis opioïden. In hetzelfde jaar berekende de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dat dagelijks ongeveer 136 kilogram farmaceutische, industriële en verzorgingsproducten in Puget Sound belanden. In sommige gevallen zijn de concentraties zo hoog dat ze een negatieve impact hebben op vissen.

Verslavend voor vissen

Opioïden hebben geen effect op de mosselen, maar sommige vissen kunnen er wel verslaafd aan geraken. De universiteit van Utah stelde tijdens een onderzoek vast dat zebravissen zichzelf vrijwillig een dosis opioïden toedienen en dat ze ontwenningsverschijnselen vertonen wanneer ze geen toegang meer krijgen tot de drugs.