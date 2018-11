OPINIE. Voor Trump zélf is dit een overwinning Redactie

07 november 2018

09u15 3 Donald Trump is geen populaire president in Europa. Dat bleek ook gisteren nog eens uit een poll op HLN: van de bijna 25.000 deelnemers zou 70% voor de Democraten stemmen. Het is dan ook verleidelijk om in het resultaat van de midterms een afstraffing te zien van zijn beleid. Maar dat is veel te kort door de bocht. Want ondanks het verlies van het Huis lijkt deze avond voor Trump zélf vooral een overwinning te zijn.

Dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis verliezen mag eigenlijk nauwelijks verbazen. Het is eerder regel dan uitzondering dat de partij van een zittende president grond verliest tijdens midterms. Tijdens de laatste eenentwintig midterm-verkiezingen, gebeurde het nog maar twee keer dat de partij van de zittende president er zetels bij won. Zo had Obama enkel in de eerste twee jaren van zijn presidentschap een meerderheid in het Huis, en verloor hij in 2014 ook de Senaat aan de Republikeinen. En George Bush verloor in 2006 zelfs zowel het Huis als de Senaat aan de Democraten. Je kan er dus moeilijk een anti-Trump-signaal in lezen. Ook de Republikeinse partij verwachtte dit verlies. Weinigen zullen er een signaal in zien dat de partij drastisch van koers moet wijzigen.

Nog een teken: Republikeinse kandidaten die wat afstand namen van Trump zijn verloren, terwijl net de kandidaten die op de uitgesproken steun van de president konden rekenen het haalden. Over Ron De Santis in Florida bijvoorbeeld tweette de president eerder al “Ron is strong on Borders, tough on Crime & big on Cutting Taxes - Loves our Military & our Vets. He will be a Great Governor & has my full Endorsement!”. In een belangrijke en nipte race klopte hij vannacht de Democratische kandidaat. Het zal ervoor zorgen dat de lijn van Trump -hard tegen immigratie, de eigen economie afschermen en anti-belastingen- net meer dan ooit ook die van de Republikeinse partij blijft de komende maanden.

Voor de Amerikanen zelf lijkt deze uitslag geen goed nieuws. De kans lijkt groot dat de Democraten hun meerderheid in het Huis volop zullen gebruiken om wetten te blokkeren. Daardoor dreigt een politieke stilstand. Maar ook dat hoeft voor Trump niet per se slecht nieuws te zijn. Als er iets misloopt of blijft aanslepen, kan hij daar volop de andere partij de schuld voor geven. Al voor de verkiezingen sprak hij over Democraten die van de VS een nieuw “socialistisch Venezuela” wilden maken, en noemde hij hen de “partij van de misdaad”. Trump vatte dat samen in de oneliner: “Democraten zorgen voor bendes, Republikeinen voor jobs”. Het zijn net die thema’s en verdeeldheid die Trump groot hebben gemaakt. Het resultaat van deze midterms zal daar niets aan veranderen.

Dimitri Antonissen, Hoofdredacteur HLN / Het Laatste Nieuws