OPINIE: "Saoedische vrouwen mogen nu ook op het gaspedaal drukken" Jean-Marie Dedecker

10u00 2 Jan Aelberts Jean-Marie Dedecker “We gaan niet dertig jaar van ons leven verspillen aan het bestrijden van extremistische gedachten, we zullen daarmee korte metten maken” zei de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman aan de Britse krant The Guardian. Hij wil terugkeren naar een gematigde vorm van de islam, “die openstaat voor de wereld en alle religies.”

De macht van de religieuze politie in deze theocratie wordt er nu blijkbaar ook aan banden gelegd. Ze mag geen arrestaties meer verrichten en geen stokslagen meer geven voor te korte mouwen, of voor blote handen en onbedekte enkels. Een revolutie in een land waar tandeloze geitenboeren met een slijtplek op hun voorhoofd van het bidden, en een baard van de profeet, al vrouwen mogen stenigen als ze nog maar knipogen naar de kamelenslager. Toen de Saudische afgevaardigde in de Verenigde Naties aankondigde dat de vrouwen ook per auto zouden mogen rijden, leek het alsof men in die zandbak ook het wiel had uitgevonden. Ze mogen nu in de tuftuf in plaats van op de bok van een ezelskar. Voor de hofhouding van Al-Saud, die zo corrupt is dat ze het onderscheid niet kent tussen de staatskas en de koninklijke schatkist, was dat al lang geen belemmering meer. De 7000 prinsjes en prinsesjes uit de koninklijke harem van veelwijverij hebben al lang een privé chauffeur en dito Rolls-Royce. Het is nu eventjes uitzweten om te kijken hoever deze revolutionaire omwenteling zal doorgetrokken worden. Het is niet omdat het vliegenraam in een boerka vervangen wordt door kippengaas dat men door de tralies van deze gevangenis van textiel ook nog de kilometerteller kan lezen. Een zwarte Abaya vervangen door een witte met een bloemetjesmotief blijft nog altijd een religieuze soepjurk onder een knellende hoofddoek, een verplicht vestimentair habijt om aan de begerige blikken van de mannen het hoofd te bieden. Vrouwen moeten er gesluierd door het leven alsof Allah beschaamd is voor de helft van zijn schepping. De hoofddoek als vluchtgedrag voor de libido van de man en de gemoedsrust van de imam. De vrouw als seksualisering van de zonde.

In een opbod van religiositeit slaan soennieten en sjiieten in het Midden-Oosten mekaar al 1400 jaar met een kaaksbeen van een ezel de hersenen in. Het Saudisch Wahabisme financiert niet alleen gezelligheidsverenigingen als IS en Al Qaida, maar houdt zich ook ledig met het uitdragen van hun extreem-soennitische leer over gans de wereld, de sharia incluis.

Dit islamitisch wetboek, is een discriminerende wettenregen over huwelijks- en echtscheidingswetgeving, erfrecht, huiselijk geweld, kledingvoorschriften, en zelfs over de maagdelijkheidscultus. Ze degradeert de vrouw tot zoontjesfabriek zonder vrouwelijk genot en zonder rechten. Niettegenstaande er in Ryad een upperclass is van hoogopgeleide vrouwen, veroordeelt hineininterpretierung van moefti’s en dogmaboeren de vrouw tot huisslaaf, wier openbare verschijning al reden genoeg is om aanstoot te geven aan het mannelijk libido. Als ze zich op straat begeeft mag ze geen hoge hakken dragen omdat dat ze dan groter lijkt dan ze al is, en ze moet ook een lichte tred aanhouden zodat het geluid van haar stappen niet wordt gehoord. Ze moet het zwijgen bewaren, want een zwoele vrouwelijke stem kan in het voorbijgaan ongekende mannelijke driften opwekken. Een hand geven aan een man is strafbaar. Ze moet begiftigd zijn met verlegenheid en haar blik neerslaan. Ze mag nu, 150 jaar na de uitvinding van de automobiel, toch haar voet op het gaspedaal zetten. Ik hoop dat ze met gierende banden dwars door de muur van de discriminatie en de achterlijkheid rijdt. Een volle tank benzine kost er toch minder dan een liter water.

