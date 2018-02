OPINIE: "Niet eens verkiesbaar, maar waarschijnlijk toch centrale rol voor Berlusconi" Binnenkort moeten de Italianen gaan stemmen. Professor Europese en vergelijkende politiek, Steven Van Hecke, werpt zijn licht op wat er te gebeuren staat. Steven Van Hecke

23 februari 2018

14u38 0 Op zondag 4 maart trekt Italië naar de stembus. Naar goede gewoonte is zo’n kiesstrijd niet alleen relevant, maar ook bijzonder interessant. De keuze van de Italianen is relevant omdat het beleid dat de komende jaren in Rome wordt gevoerd, belangrijk is voor de eurozone en dus voor België.

Zo lang is het immers nog niet geleden dat in volle eurocrisis de strapatsen van de toenmalige premier Silvio Berlusconi de financiële markten onder druk zetten. En dat de rente op overheidsobligaties begon te stijgen op een ogenblik dat de Europese leiders er alles aan deden om geruststellende signalen de wereld in te sturen. Berlusconi heeft daarover trouwens de rekening voor gekregen. De Duitse bondskanselier en de Franse president kregen in het najaar van 2011 voor elkaar waarin de Italiaanse oppositiepartijen nooit echt gelukt waren: exit Berlusconi. Met de hulp van Merkel en Sarkozy werd de technocraat Mario Monte op het zadel gehesen. Daarmee kwam de rede terug aan de macht. Voor even toch.

De komende stembusslag is, uitgerekend dankzij diezelfde Berlusconi, eveneens interessant. De rijkste man van Italië is immers aan zijn zoveelste comeback toe. Ouderdom lijkt op Il Cavaliere weinig op geen impact te hebben. Daar zit natuurlijk een klein fortuin aan plastische chirurgie voor veel tussen. Maar dat Berlusconi een politieke overlever is, kan hij wellicht over een tiental dagen met veel aplomb bewijzen. Al gaat hij intussen al mee sinds begin jaren ’90, hij blijft zich als een vernieuwer en het alternatief verkopen. Niet zonder succes overigens, want de vooruitzichten voor zijn Forza Italia zijn rooskleurig, toch als we de peilingen mogen geloven. Dat hij nog steeds verwikkeld is in enkele rechtszaken en dat hij omwille van een veroordeling zijn politieke rechten kwijt is, maakt blijkbaar voor een aanzienlijk deel van de kiezers geen verschil. Zelf kan hij daardoor echter geen kandidaat zijn en een nieuwe regering onder zijn leiding is dus uitgesloten. Maar ongetwijfeld wordt hij de nieuwe 'kingmaker'.

Niet voor niets gaat de grap dat Italië het populisme van de zakenman-politicus heeft uitgevonden en dat de Amerikanen het hebben geperfectioneerd Steven Van Hecke

De nieuwe Italiaanse kieswet bevoordeelt grote politieke blokken. Dat is vooral slecht nieuws voor komiek Beppe Grillo en zijn Movimento Cinque Stelle. Als grote uitdager van de gevestigde politieke partijen weet hij wellicht een kwart van de kiezers voor zich te winnen. Daarmee wordt hij de grootste politieke formatie, maar zonder de steun van andere partijen kan Grillo nooit aan de macht komen. Dus wordt het uitkijken of centrumlinks of centrumrechts een meerderheid kan halen. De belangrijkste steunpilaar van de huidige regering, Partito Democratico, zal naar verwachting pluimen laten. Met andere woorden: de kans dat ex-premier Matteo Renzi samen met zijn linkse bondgenoten zal kunnen regeren, lijkt onbestaande. Berlusconi daarentegen heeft een alliantie gesloten met de extreemrechtse Lega (vroeger Lega Nord) van die andere Matteo, Salvani, en weet wellicht heel wat meer kiezers te bekoren. Bovendien is in de twee meest waarschijnlijke scenario’s, een centrumrechtse regering of een grote coalitie naar Duits model, daarmee een centrale rol weggelegd voor Berlusconi.

Wat verklaart diens succes? Veel kiezers zijn ontgoocheld in Renzi die eerder het referendum over de herziening van de kieswet verloor en ook het palmares van de uittredende regering is niet indrukwekkend. De migratiecrisis heeft diepe wonden geslagen en de economie is er belabberd aan toe. Van de grote hervormingen is weinig in huis gekomen en omdat links de steun van Berlusconi nodig had voor een nieuwe kieswet, kan ze zich niet geloofwaardig als alternatief presenteren. Dat niemand in zee wil met Grillo helpt eveneens. Wie dus verandering wil en tegelijk een nuttige stem wil uitbrengen, komt uit bij de vermaledijde Berlusconi. Veel wordt hem blijkbaar vergeven, kiezers vertrouwen op zijn capaciteiten als zakenman, hij zegt wat vele Italianen denken… het doet allemaal sterk denken aan het succes van Donald Trump. Niet voor niets gaat de grap dat Italië het populisme van de zakenman-politicus heeft uitgevonden en dat de Amerikanen het hebben geperfectioneerd. Het fenomeen Berlusconi heeft weliswaar al een gans verleden, maar het is duidelijk niet van gisteren.