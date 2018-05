OPINIE: "Na wat diplomatiek gekrijs zullen Merkel en de Europese Mandarijnen straks toch weer wegkijken van het onrecht in Gaza" Jean-Marie Dedecker is voorzitter van LDD Jean-Marie Dedecker

19u48 328 Schrijven of spreken over Israël was altijd al klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de islamitische terreuraanslagen in het Westen wordt iedereen die nu ook maar opkomt voor de Palestijnse zaak in het Midden-Oosten aan de kant gezet als antisemiet of zelfs Hamashoer, aangepord door de zionistische vergoelijkingslobby.

Mijn twitteraccount zal terug uitpuilen van de verwijten. De onderdrukking van een volk wordt de wereld aangepraat als de strijd tegen het terrorisme. Dat is de sleutel van het onrecht. Israël appelleert te pas en te onpas aan het latente Westerse schuld- en schaamtegevoel voor de Jodenvervolging in WO II om haar eigen misdaden tegen de menselijkheid te vergoelijken. De Duitsers waren verantwoordelijk voor de Holocaust, maar de Palestijnen betaalden de schadeloosstelling en zijn de bultenaren van de historie.

Hoe ver ben je heen als mens om als militair met hoge snelheidskogels een mindervalide af te schieten uit zijn rolstoel, in de gevangenis die de Gazastrook uiteindelijk is. Nazipraktijken van lafhartige stropers die schieten op konijnen in een lichtbak. Disproportioneel geweld van straffeloze tanks en Uzi’s tegen vernederde rechteloze gevangen stenengooiers. Hoe harteloos moet je zijn als moeder om zoals de Israëlische ambassadrice Simona Frankel een vermoorde baby een terrorist te noemen. Een Freudiaanse ontkenningsstrategie van een diplomatiek dwaallicht. Wie zelfs vreedzaam zijn rechten opeist, wordt gebrandmerkt als terrorist.

Zwarte maandag is de zoveelste uiting van het moreel verval van Israël dat stilaan gedegradeerd is tot een racistische apartheidsstaat. Etnische zuivering in slow motion. Palestijnen worden in eigen land gepest en geterroriseerd en als Untermenschen ontmenselijkt. Twee miljoen verpauperde Palestijnen zitten opgesloten in een zandbak zonder enig perspectief, afhankelijk van de bijstandscultuur, uitgehongerd en beroofd van valabele gezondheidszorg, onderwijs en waardigheid. Vluchtelingen in eigen land.

Met de regelmaat van een klok richten de Zionisten er moordpartijen aan: in 2014 lieten 2.205 Palestijnen er nog het leven waaronder 1.473 burgers waarvan 501 kinderen en 257 vrouwen. Gaza is op slot door twee verdrukkers. Enerzijds de Joodse kolonisator en anderzijds een lange stoet van corrupte eigen islamitische leiders en kleptocraten, van de terreurorganisatie Hamas tot Al Fatah en de eigen Palestijnse Autoriteit. Lebensraum is er enkel voor het Uitverkoren Joodse Volk.

De Westelijke Jordaanoever wordt door Israël stelselmatig gekoloniseerd met illegale Joodse nederzettingen. Het eigendomsrecht wordt aan de Palestijnen stelselmatig ontstolen tot de anschluss voltooid zal zijn van de Jordaan tot de Middellandse Zee. De enige oplossing is een Tweestaten-oplossing, maar Trump en Netanyahu wensen nog eerder het Palestijnse volk te deporteren dan hen een morzel woestijn toe te kennen. Ze voeden het terrorisme door de uitzichtloosheid van het conflict, en de Auslösing van de autochtone bevolking op basis van een eigendomsrecht uit een sprookjesboek van een paar duizend jaar oud. Een bijbels festijn van bloed en tranen. Hoe meer bloed aan de muur en het prikkeldraad, hoe dieper het geloof, van Allah tot Jahweh. Kinderen worden er opgevoed in hun eigen mono-etnische en religieuze slottoren met hun eigen onverdraagzame geloofsconcepten. Maar het recht van de sterkste is het sterkste onrecht.

Wie de Holocaust misbruikt als schild om misdaden tegen de menselijkheid in eigen joodse rangen te verrechtvaardigen is een morele nihilist. Negationisme voor de holocaust is immoreel, maar negationisme van onze Europese leiders voor het Palestijnse lijden is even verwerpelijk. Na wat diplomatiek gekrijs zullen Merkel en de Europese Mandarijnen straks toch wel weer terug wegkijken in gespeelde verontwaardiging met gespleten tong. Op naar de volgende Zwarte maandag en terroristische aanslagen.