Ophefmakende memo uitgelekt: "Facebook bereid om te groeien ten koste van alles" TTR

30 maart 2018

11u10

Bron: Belga 0 De sociaalnetwerksite Facebook ligt opnieuw onder vuur. De aanleiding is een interne memo waarin een directielid van het bedrijf duidelijk maakt dat Facebook bereid moet zijn om ten koste van alles te groeien. De tekst dateert van juni 2016, maar is pas gisteren uitgelekt op de website van Buzzfeed.

De memo werd geschreven door Andrew Bosworth, een directielid dat al sinds de begindagen van Facebook actief is voor de sociaalnetwerksite. Hij verspreidde zijn bericht één dag nadat er ophef was ontstaan over het feit dat in Chicago een man werd doodgeschoten. De dodelijk schietpartij was rechtstreeks te volgen op Facebook Live.

"We verbinden mensen met elkaar. Daarom zijn alle inspanningen die we doen om te groeien gerechtvaardigd", zo schrijft Bosworth in een reactie op die gebeurtenis. "Dat kan iets slechts zijn als er negatief gebruik van wordt gemaakt. Het is mogelijk dat dit het leven kost van iemand die wordt blootgesteld aan pestgedrag. Het is mogelijk dat iemand sterft bij een terroristische aanval die door onze hulpmiddelen gecoördineerd wordt."

"De trieste waarheid is dat we zo hard geloven in het verbinden van mensen, dat alles wat ons toelaat om meer mensen vaker met elkaar te verbinden ons 'de facto' goed lijkt", zo staat ook nog in de tekst.

In een reactie neemt Bosworth alweer afstand van de memo. "Ik ben het vandaag niet eens met die tekst. En ik was het er zelfs niet mee eens toen ik de tekst schreef", zo luidt het. "De bedoeling van die nota, zoals veel andere die ik intern heb verspreid, was om onderwerpen onder de aandacht te brengen waarover naar mijn mening meer gediscussieerd moest worden binnen het bedrijf."