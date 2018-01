Ophef rond vrijlating 'zwarte taxiverkrachter' die mogelijk 100 slachtoffers maakte en minder dan 10 jaar vastzat Joeri Vlemings

13u45

Bron: BBC, The Guardian 1 Metropolitan Police John Worboys, de zogenaamde 'zwarte taxiverkrachter'. John Worboys is intussen 60. Hij wordt gelinkt aan het mogelijke seksuele misbruik van meer dan honderd vrouwen. Voor 19 van zijn misdaden, waaronder één verkrachting, werd hij in 2009 veroordeeld. Maar Worboys, die de bijnaam 'zwarte taxiverkrachter' kreeg en misschien wel de grootste seksdelinquent van Engeland ooit is, komt binnenkort vrij. Tot woede en onbegrip van de slachtoffers.

De politie vermoedt dat John Worboys tussen 2002 en 2008 meer dan honderd vrouwen seksueel misbruikte en verkrachtte. Worboys reed in die periode rond in een van Londens wereldbekende zwarte taxi's. Hij bood jonge vrouwelijke passagiers champagne aan, waarin hij krachtige drugs mengde. Hij beweerde te vieren dat hij de lotto had gewonnen of geluk had gehad in het casino. Zijn slachtoffers verloren na het drinken van de bubbels het bewustzijn en Worboys randde hen vervolgens aan op de achterbank van de taxi, of probeerde dat. Minstens een van hen werd verkracht. Door de verdovende middelen konden de vrouwen zich niet verweren en vaak herinnerden ze zich achteraf nog nauwelijks iets.

Op 21 april 2009 werd de toen 51-jarige Worboys veroordeeld voor 19 aanklachten - een verkrachting, vijf aanrandingen, een poging tot aanranding en 12 gevallen van drogeren - tot minstens acht jaar cel. Die zitten er nu op en in november oordeelde het Britse gerecht (de Parole Board) dat Worboys geen bedreiging meer vormt voor de samenleving, met name voor de vrouwen. Hij mag daarom straks de gevangenis verlaten, weliswaar onder erg strenge voorwaarden, die minstens tien jaar gelden. Hij mag geen contact hebben met zijn slachtoffers en moet zich elke week melden. Alles samen zat Worboys nog geen tien jaar in de cel.

EPA De wereldberoemde zwarte taxi's uit Londen.

Na zijn veroordeling in 2009 lieten nog zeker 85 vrouwen weten slachtoffer te zijn geweest van John Worboys, maar daarvoor werd hij niet meer vervolgd. In totaal zou de voormalige stripper en pornoacteur uit Rotherhithe meer dan honderd vrouwen aangerand hebben. Zij werden niet ingelicht over de nakende vrijlating van Worboys. Een van hen "vernam het nieuws terwijl ze overal zijn gezicht zag bij het zetten van thee voor haar kinderen", aldus haar advocate, Harriet Wistrich. Ze voegde eraan toe dat Worboys' oorspronkelijke straf te kort was en neerkwam "op één maand per geval van seksueel geweld".

De politie lag eerder al onder vuur in de zaak. In 2014 gaf het Hooggerechtshof Wistrich, die twee slachtoffers als cliënten had, gelijk in een proces tegen de Met Police. Door het "systematisch" slecht gevoerde onderzoek kon Worboys niet eerder worden gestopt, stelde de rechter. Worboys werd pas in juli 2007 aangehouden, toen hij waarschijnlijk al vijf jaar lang slachtoffers had gemaakt. Ook daarna kon hij opnieuw nog even zijn vreselijke gangen gaan, omdat hij weer op vrije voeten was.

De kritiek dat Worboys niet werd vervolgd voor de tientallen andere gevallen van seksueel misbruik zwelt nu opnieuw aan in het Verenigd Koninkrijk.