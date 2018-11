Ophef rond verkrachtingszaak in Spanje: rechter geeft daders opvallend lichte straf TTR

23 november 2018

19u36

Bron: BBC 1 In Spanje is ophef ontstaan over de strafmaat van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechter veroordeelde de daders voor seksueel misbruik van een jonge vrouw in plaats van verkrachting. “De vrouw riep niet en bood nauwelijks weerstand. Dit was met andere woorden geen verkrachting”, aldus de Spaanse rechter.

Beide mannen, een oom en zijn neefje, ontmoetten het slachtoffer in een bar. De twee namen haar vervolgens mee naar een steegje, waar ze haar dwongen tot seks. De vrouw, wier leeftijd niet bekend is, verklaarde nadien aan de politie dat ze de mannen smeekte om te stoppen, maar de twee snoerden haar de mond.

Volgens de Spaanse wet moet er bij verkrachting sprake zijn van geweld. Uit het onderzoek bleek de vrouw op het moment van de feiten onder invloed van alcohol en antidepressiva, “waardoor het gebruik van geweld of intimidatie door de daders niet nodig was”, zo oordeelde de rechter. Hij veroordeelde de twee mannen bijgevolg voor seksueel misbruik in plaats van verkrachting. Voor verkrachting geldt maximaal 15 jaar cel in Spanje. De oom en zijn neefje moeten een gevangenisstraf van 4,5 jaar uitzitten.

De lichte straf maakte heel wat Spanjaarden woedend. “Als je jezelf niet verdedigt, is het geen verkrachting. Als je jezelf verdedigt, vermoorden ze je”, twitterde een boze Spaanse vrouw.

Qué escándalo esto de la @LaVanguardia:



La Audiencia de Lleida absuelve a 2 hombres de una violación porque la víctima "si bien lloraba y les decía que no, (...) no fue capaz de expresar su negativa de forma física".



Si no te defiendes, no es violación. Si lo haces, te matan. pic.twitter.com/2sKWA5Qi6B Mercedes Domènech(@ m_domenech) link

Andere zaak

Een gelijkaardige zaak leidde eerder dit jaar in april al tot grote betogingen in Spanje. Het parket beschuldigde toen vijf mannen van een groepsverkrachting in Pamplona. De mannen filmden hun daden met hun telefoons en pochten erover in een Whatsapp-groep met de naam “Wolf Pack”.

Hoewel op de beelden duidelijk te zien was hoe de mannen een 18-jarige vrouw verkrachtten, was er volgens de rechter enkel sprake van seksueel misbruik. Hij vond immers dat de jonge vrouw “een passieve houding had en zichzelf niet verdedigde”.