Ophef rond verkrachtingszaak in Nederland: rechter straft asielzoeker bewust lager, want anders verblijfsvergunning kwijt ADN Vera Spaans

18 september 2018

12u13

Bron: ANP, AD.nl 0 In Nederland is ophef ontstaan over de strafmaat voor een asielzoeker in een verkrachtingszaak. De rechter legde aan de Afghaan niet de maximale straf op, omdat die dan zijn verblijfsvergunning zou zijn kwijtgeraakt.

De 36-jarige dader verkrachtte het 18-jarige slachtoffer in 2016. Hij nam het zwakbegaafde meisje mee naar het magazijn van de winkel waar hij werkte, om haar een tas te laten zien. Vervolgens betastte en zoende hij haar en dwong hij haar om hem oraal te bevredigen.

De eis was 24 maanden, precies de strafmaat voor verkrachting volgens landelijke richtlijnen. De rechter bleef daar echter vier maanden onder, omdat het feit inmiddels meer dan twee jaar geleden gebeurde en de man in Nederland verder niet met het gerecht in aanraking was gekomen. Bovendien: een vluchteling verliest zijn verblijfsstatus als hij een straf van minstens 24 maanden cel krijgt opgelegd.



Dat heeft een grote rol gespeeld bij het bepalen van de straf: "De rechtbank houdt rekening met het feit dat hij vanuit een onveilige situatie in Nederland is gekomen en zijn leven hier aan het opbouwen is." Zijn vrouw zou intussen zijn overgekomen en het koppel is bezig een gezin te stichten. Volgens de rechter is het "niet de bedoeling'' dat de straf leidt tot "verregaande vreemdelingenrechtelijke consequenties''.

Heftige reacties

Het vonnis roept heftige reacties op. Regeringspartij VVD wil opheldering van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. De partij wil onder meer weten wat voor richtlijnen er zijn voor dit soort situaties. Wat Kamerleden Foort van Oosten en Malik Azmani betreft, mag een verblijfsstatus in ieder geval geen factor zijn in dit soort zaken.

Ook Madeleine van Toorenburg van coalitiegenoot CDA wil weten wat er precies is gebeurd. "Want dit is duidelijk niet de bedoeling geweest van de wetgever. Dit gaan wij voorleggen aan de bewindspersoon".

Ook andere partijen reageren geschokt. "Dit is met geen pen te beschrijven'', twittert Geert Wilders (PVV). "Het Nederland van Mark Rutte is zoek.''