Ophef rond schokkende uitspraken van pedofiel in Nederlands programma KVDS

13 februari 2020

16u58 18 Er is ophef ontstaan over een reportage rond pedoactivisme die donderdagavond uitgezonden wordt op de openbare omroep in Nederland. Journalist Danny Ghosen spreekt daarin met pedofiel Nelson en die doet schokkende uitspraken die de gemoederen beroeren op sociale media.

Zowel openbare omroep NTR als journalist Danny Ghosen van Danny Op Straat deelden al enkele fragmenten van wat er te zien zal zijn. De geïnterviewde pedofiel richtte een eigen politieke partij op breekt daarmee een lans voor meer begrip en vrijheden voor kinderen én pedofielen. “Ik maak me vooral zorgen om de ouders die alleen nog maar kunnen reageren met agressie”, klinkt het.

Gevaarlijk

De man lijkt niet te snappen waarom pedofielen als gevaarlijke mensen beschouwd worden. Ook niet als Ghosen wijst op de trauma’s die ze kunnen veroorzaken bij kinderen. “In het geval van misbruik snap ik het”, klinkt het. “Maar dat heeft niets met mij te maken.”





In een bijzonder schokkende passage legt de pedofiel uit dat hij vindt dat een kind van 2 of 3 jaar best kan beslissen of het seks wil of niet. “Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of het een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan”, is het antwoord. “Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.” (lees hieronder verder)

De fragmenten worden op afschuw en ongeloof onthaald op sociale media. Er worden ook bedreigingen geuit aan het adres van de man. Velen vinden het niet kunnen dat hij een forum krijgt en al zeker niet op de openbare televisie. “Ik snap werkelijk waar niet waarom je deze man een podium hebt gegeven. Je maakt zulke leuke programma’s en dan nu dit? Schande. Hij verdient het om levenslang opgesloten te worden”, klinkt het onder meer.

Roofdieren

Anderen zien wél het nut van de reportage: “Ik denk dat het goed is dat hij laat zien dat dit soort roofdieren bestaan. Je kan ook wegkijken. Dit probleem is groter dan wij denken.”

Het is niet de eerste keer dat een pedofiel geïnterviewd wordt op de Nederlandse televisie. In 2009 werd seksuologe Goedele Liekens voor het programma 1 op 1 van de commerciële televisiezender Het Gesprek geconfronteerd met Ad van den Berg, de man achter de in 2012 verboden pedopartij. In dat programma werden twee mensen die elkaar niet kennen een uur samen gezet in een studio. Liekens noemde de man tijdens het gesprek “seksueel gestoord”. Over dat programma was toen ook veel ophef. (lees hieronder verder)

Van den Berg werd in 2011 nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno. Bij een eerste huiszoeking werd een grote hoeveelheid kinderporno in beslag genomen, maar werd hij niet meteen gearresteerd. Enkele maanden later gebeurde dat wel. Een nieuwe huiszoeking bracht toen 150.000 foto’s en 7.500 filmpjes aan het licht.

Danny Op Straat is donderdagavond 13 februari om 21.10 uur te zien op NPO2.