Ophef over video waarin paard wordt meegesleurd achter truck: “Je neemt één slechte beslissing en die kan je leven verwoesten” KVE

27 november 2019

18u06

Bron: CNN, Facebook 2 Een koppel uit de Amerikaanse staat Colorado is aangeklaagd wegens dierenmishandeling nadat op sociale media hartverscheurende beelden waren rondgegaan. De video liet zien hoe het koppel een paard aan hun truck vastmaakte en het dier vervolgens meesleurde op een besneeuwde weg.

Het filmpje van de mishandeling werd zondag gepost op Facebook en veroorzaakte veel ophef. De beelden tonen hoe het paard genaamd Trigger uitglijdt met zijn hoeven terwijl de truck snelheid maakt. Ook de politie kreeg de video onder ogen en die aarzelde niet om de daders - John (59) en Amber Saldate (33) - te verhoren en aan te klagen wegens dierenmishandeling.

Trigger is bij hen weggehaald en bevindt zich nu in een veilige omgeving, aldus de politie. Het koppel uit Grand County mocht twee andere paarden wel houden. “Zaken zoals deze waarbij een dier betrokken is, roept altijd veel emoties op”, zei sheriff Brett Schroetlin. “Maar een onderzoek vergt nu eenmaal tijd.”

“Het was verkeerd”

Aan een lokale nieuwszender vertelde Amber nadien dat ze begreep waarom de video mensen overstuur maakte. De vrouw wilde enkel buiten beeld reageren. “Je neemt één slechte beslissing en die kan je leven verwoesten”, zei ze. “Ik verloor mijn werk, maakte een hoop mensen boos, en ik liet ons paard iets doorstaan wat niet hoefde. Het was verkeerd en het spijt me verschrikkelijk. Ik snap dat mensen kwaad zijn. Het was zo stom, ik weet niet waarom we het deden. Ik weet het niet.”