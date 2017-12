Ophef over uitspraken burgemeester Rotterdam: "Elke moslim is een beetje salafist" Barbara de Jong en Marcel Potters

15u47

Bron: AD.nl 77 ANP Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Uitspraken van de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, op de Nederlandse Radio 1 hebben voor veel ophef gezorgd. Hij stelt in een gesprek "dat elke moslim een beetje salafist is". Zijn mening zorgde voor een storm van kritiek op Twitter. PVV-leider Geert Wilders vindt dat Aboutaleb moet opstappen.

De Rotterdamse burgemeester stelt in het interview - waar meerdere onderwerpen ter sprake kwamen - dat hij weleens heeft gezegd 'een jihadist' te zijn. "Ik sta elke dag om 7 uur op om het goede te doen voor een stad in Nederland. Dat is de jihad in zijn puurste vorm." Volgens presentator Tijs Van den Brink is dat niet de vorm "zoals we die in Nederland kennen".

Er zijn vele definities van jihad, nuanceert Aboutaleb vervolgens, "waarvan de gewapende strijd slechts een vorm is". "En die valt ook nog eens uiteen in de verdediging en de aanval inzetten."

Ook stelt hij zich in de kern geen zorgen te maken over het salafisme. "Salafisten vind je ook onder christenen, als je het taalkundig benadert. 'Salaf' is voorganger, en een salafist is iemand op zijn voorganger wil lijken. Bijvoorbeeld een moslim die graag op Mohammed wil lijken. In het christendom heb je ook mensen die graag op Christus willen lijken in hun doen en laten. Elke moslim is een beetje salafist."

Het beleid inrichten op het tegengaan van salafisten is hetzelfde als je beleid tegengaan op 1,7 miljard moslims in de wereld, stelt Aboutaleb. Hij vindt het een slechte zaak om het salafisme te verbieden. De grens ligt volgens de burgemeester bij het gebruiken van geweld. De salafisten die dat doen vormen een overzichtelijke groep. "Die moet je opsporen en isoleren."

Leefbaar Rotterdam wil opheldering over het interview en roept Aboutaleb op het matje.

Het interview werd gehouden in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. Luister hier het gesprek terug.

Aboutaleb: opzouten met je salafisme.

Wegwezen. Ga lekker in Marokko de salafist uithangen. https://t.co/lhpCzku833 Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Aboutaleb: ik ben een salafist.



Levensgevaarlijk. Een salafist als burgemeester van Rotterdam.



Aftreden, optappen en wegwezen dus! https://t.co/TPHoFhhCwi Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Het salafisme is de kweekvijver van jihadisme. We moeten als stad waken voor de groter wordende invloed van extremisme onder invloed van juist deze stroming en deze geen vaste grond laten krijgen in de stad. Dit om de vrijheid en veiligheid van een ieder te bewaken. https://t.co/Jj6A4wYeEX Tanya Hoogwerf(@ TanyaHoogwerf) link