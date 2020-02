Ophef over racistisch kleurboek van extreemrechtse partij in Duitsland KVDS

20 februari 2020

15u49 16 E r is ophef ontstaan over een kleurboek dat afgelopen weekend werd uitgedeeld op een bijeenkomst van een lokale afdeling van de extreemrechts partij AfD in Noordrijn-Westfalen, in het westen van Duitsland. Het kleurboek staat vol racistische kleurplaten. De reacties op sociale media zijn verschroeiend. De politie is een onderzoek gestart.

‘Noordrijn-Westfalen om in te kleuren’ is de titel van het boekje. Binnenin zijn kleurplaten te zien die weinig aan de verbeelding overlaten. Een openluchtzwembad waarin vrouwen rondzwemmen in boerka en mannen met beenderen in hun haren andere badgasten lastigvallen. En ook een optocht met wagens waarop Turkse vlaggen geschilderd staan en inzittenden wapens dragen.

Antimigratiebeleid

Het boekje zou uitgedeeld zijn door leden van een lokale afdeling van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland tijdens een event in Krefeld. Het AfD is de grootste oppositiepartij in Duitsland en staat onder meer een antimigratiebeleid voor. De partij was ook betrokken bij de politieke crisis in de oostelijke staat Thüringen eerder deze maand. De liberaal Thomas Kemmerich (FDP) werd er verkozen tot minister-president met de hulp van het AfD, maar deed na een storm van protest meteen weer afstand van zijn nieuwe titel.





Een aanwezige op de meeting verklaarde aan de Britse zender BBC dat hij in shock was door de inhoud van het kleurboek, dat weg had van “fascistische propaganda”.

De fractie van het AfD in het parlement probeerde de ophef eerst te sussen door te stellen dat het om “satirische schetsen” ging voor volwassenen en dat de kritiek erop “een aanval op de vrijheid van de kunst” was. Maar andere partijen veroordeelden het kleurboek als “racistisch” en voerden aan dat het “in de vuilnisbak” thuishoorde.

Het parlement van de deelstaat meldde intussen dat het een onderzoek is begonnen en onder meer controleert of het AfD niet onterecht bepaalde fondsen heeft gebruikt om het boek te verdelen. Ook de politie is een onderzoek gestart. De betrokken politici worden beschuldigd van opruiing.

Verontschuldigingen

Intussen heeft de AfD-afdeling van de deelstaat al zijn verontschuldigingen aangeboden. De partij spreekt nu van een “organisatorische fout” en zegt dat “het boek in zijn huidige vorm niet gedrukt en verspreid had mogen worden”. “Hoewel de meerderheid van de tekeningen wel degelijk passen in het concept, zijn er enkele die niet door de beugel kunnen en niet de mening weerspiegelen van onze fractie”, klinkt het in een verklaring.

