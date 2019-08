Ophef over ongevoelig overlijdensbericht waarin schutter Ohio omschreven wordt als “grappig en intelligent" AW

15 augustus 2019

19u34 0 “Grappig, intelligent met helderblauwe ogen en een lieve lach”, zo wordt Connor Betts (24) omschreven in zijn overlijdensbericht. Betts is overigens ook de schutter die vorige week een bloedbad aanrichtte in Dayton (Ohio). Er ontstond dan ook heel wat ophef over het “ongevoelige overlijdensbericht” waarna de ouders van de 24-jarige schutter hun verontschuldigingen aanboden.

Connor Betts trok op 4 augustus gewapend en gehuld in een kogelvrij vest, naar de Ned Peppers bar in een historische wijk in Ohio in de Verenigde Staten. Daar opende hij genadeloos het vuur en doodde negen personen. Hijzelf werd na minder dan een halve minuut doodgeschoten door enkele toegesnelde politieagenten.



Om hun zoon te herdenken, schreven de ouders van Betts een overlijdensbericht dat online verspreid werd. Daarin omschrijven ze de schutter als een “grappige, welbespraakte en intelligente man met helblauwe ogen en een vriendelijke lach”. Dat diezelfde intelligente man verantwoordelijk is voor de dood van negen personen, onder wie zijn zus, wordt niet vermeld.

Spijtbetuiging

Het bericht stootte heel wat Amerikanen voor de borst waarna de ouders het bericht offline haalden. Het overlijdensbericht werd vervangen door een spijtbetuiging.



“Het spijt Stephen en Moira Betts dat de formulering van het overlijdensbericht voor hun zoon Connor ongevoelig was en geen recht deed aan de verschrikkelijke tragedie die hij heeft veroorzaakt. In hun verdriet hebben zij hun zoon beschreven zoals zij hem kenden, zonder de verschrikking van zijn laatste daad te willen ontkennen”, schrijven ze in de spijtbetuiging.



Motief?

Bij de schietpartij vielen tien doden, waaronder de schutter, en 27 gewonden. De FBI onderzoekt de zaak. “De schutter was Connor Betts, blanke man, 24 jaar”, aldus Matt Carper, verantwoordelijke van de politie in Dayton. Betts kwam uit het plaatsje Bellbrook aan de rand van Dayton. Hij studeerde aan het Sinclair Community College in Dayton en werkte de afgelopen twee jaar als medewerker van restaurant Chipotle Mexican Grill in Centerville (Ohio). Daarvoor was hij drie jaar klusjesman bij een benzinestation.



Over zijn motieven is nog niets bekend. De politie heeft huiszoeking gedaan in een woning in Bellbrook om meer te weten te komen. “Het is nog erg vroeg in het onderzoek. Elke suggestie over het motief zou op dit ogenblik onverantwoord zijn”, zei politiechef Richard Biehl. “We hebben nog niet voldoende informatie om de vraag te beantwoorden die iedereen wil weten: ‘waarom?’”