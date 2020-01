Ophef over foto van Macron die poseert met t-shirt met “antipolitiepropaganda” HLA

31 januari 2020

14u33

Bron: Belga 0 In Frankrijk is ophef ontstaan over een foto waarin president Emmanuel Macron poseert met een t-shirt waarin politiegeweld wordt aangeklaagd. De president en minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner proberen nu de lont uit het kruitvat te halen.

Macron was gisteren in Angoulême om een bezoek te brengen aan het stripfestival. Hij kreeg er van de tekenaar Jul een T-shirt overhandigd. De twee poseren ook samen voor de foto met dat kledingstuk. Het shirt bevat echter het opschrift LBD 2020. Die afkorting verwijst niet enkel naar het stripjaar 2020, maar staat ook voor "lanceur de balles de défense", het geweer waarmee de politie rubberkogels afvuurt. Op het T-shirt staat de kat afgebeeld die symbool staat voor het stripfestival, maar die kat mist wel een oog.

De foto is dan ook in het verkeerde keelgat geschoten bij de belangrijkste politievakbonden in Frankrijk. Zij zien in de afbeelding en het opschrift een aanval op het politieoptreden. Ook verschillende politici klagen aan dat de president poseert met "antipolitiepropaganda”.

Macron maakte vandaag in een reactie bij de Franse media duidelijk dat de foto niet als kritiek op de politiediensten gezien moet worden. "Ik moet de creativiteit en de vrijheid van meningsuiting verdedigen, ook bij brutaliteiten en bij artistieke creaties waarin dingen gesteld worden waar ik het niet mee eens ben", zo stelde hij.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner minimaliseert vrijdag de ophef. "Er zijn foto's en er zijn woorden", zo klinkt het. "En de woorden zijn altijd belangrijker. De president is zeer duidelijk geweest over het feit dat hij weet dat de politiediensten elke dag en nacht paraat staan."

