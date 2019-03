Ophef om uitspraak vooraanstaand Duits politicus: “Een moslim als bondskanselier? Dat is denkbaar” KVE

07 maart 2019

16u32

Bron: Bild, Die Welt, Focus 0 Ook een moslim kan voor de Duitse partij CDU bondskanselier worden. Dat stelt althans Ralp Brinkhaus, fractievoorzitter van de CDU/CSU in de Duitse Bondsdag. Zijn uitlatingen hebben bij onze oosterburen voor opschudding gezorgd.

De 50-jarige Ralp Brinkhaus (CDU) deed zijn omstreden uitspraken tijdens een interview met het evangelische persbureau Idea. Hij houdt het voor mogelijk dat een moslim tegen 2030 voor de CDU en zusterpartij CSU bondskanselier kan worden. “Waarom ook niet?”, zegt hij. “Indien die persoon een goede politicus is en onze waarden deelt, dan kan ook een moslim in het jaar 2030 bondskanselier worden.”

Maar Brinkhaus ziet ook nu al carrièremogelijkheden voor niet-christenen binnen de christelijke partij. “Moslims die onze waarden delen - menselijke waardigheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, solidariteit – en de grondwet respecteren, worden hartelijk uitgenodigd om deel uit te maken van de CDU”, meent hij.

Maar binnen de partij weerklinkt hevige kritiek. “Dat is momenteel niet aan de orde”, stelde een niet nader genoemde CSU-staatssecretaris tegenover Bild. “We hebben toch al een bondskanselier.”

Vincent Kokert, CDU-voorzitter in Mecklenburg-Vorpormmern zit vol ongeloof: “Met de beste wil van de wereld kan ik echt niet geloven dat hij dat gezegd heeft.”

Wolfgang Bosbach (CDU) acht een moslim met partijlidkaart van de CDU als bondskanselier in de toekomst zeer onwaarschijnlijk. “Het lijkt me kras dat partijgenoten Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz of Jens Spahn die nu sleutelposities binnen onze partij bekleden zich plots tot de islam gaan bekeren”, klinkt het.

Veronika Bellmann, verkozene voor de CDU in Sachsen, kan het nauwelijks geloven. Ze is het helemaal niet met Brinkhaus eens. Voor haar delen moslims de christelijke waarden niet en is hun geloof niet verenigbaar met een lidmaatschap van de CDU. Dat geldt volgens haar ook voor seculiere en niet-praktiserende moslims. “Vandaag zeggen ze dat ze seculier zijn en morgen zijn ze weer strenggelovig”, stelde ze.

Ralph Brinkhaus is sinds een half jaar fractievoorzitter voor de ‘Union’ (CDU/CSU) in de Duitse bondsdag. Op 25 september 2018 versloeg hij verrassend een vertrouweling van Merkel met 125 stemmen tegen 112. Brinkhaus is getrouwd, katholiek en heeft geen kinderen.