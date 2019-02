Ophef om racistische foto van Amerikaanse gouverneur kv

02 februari 2019

03u05

Bron: The Guardian, ANP 0 De Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia is in verlegenheid gebracht nadat een racistische foto van hem is opgedoken. Ralph Northam bood zijn excuses aan voor de foto die afkomstig is uit zijn jaarboek van 1984 toen hij student was.

Op de foto staat een man verkleed als blackface, naast een ander persoon in het beruchte witte pak van de racistische Ku Klux Klan. Onduidelijk is wie van de twee de gouverneur is. De foto, die online werd gezet door de conservatieve website Big League Politics, stond op een pagina met andere foto's van Northam.

Zonder uit de doeken te doen wie hij op de foto is, zegt de gouverneur dat de foto “duidelijk racistisch en aanstootgevend” is. Hij zegt “spijt te hebben” en biedt zijn excuses aan. “Ik erken dat het tijd en zware inspanningen zal kosten om de schade te herstellen die dit gedrag veroorzaakt heeft. Ik ben er klaar voor om dat belangrijk werk te doen”, reageerde Northam. “De eerste stap is om mijn meest oprechte excuses aan te bieden en om mij volledig in te zetten om te voldoen aan de verwachtingen van de inwoners van Virginia toen ze me verkozen als gouverneur.”

De 59-jarige Northam werd in 2017 verkozen tot gouverneur van Virginia, nadat hij er vier jaar vicegouverneur was. Hij diende in het verleden in het leger en werkte als pediatrisch neuroloog.

Zowel Democraten als Republikeinen roepen Northam op om af te treden.Onder andere Kamala Harris, de Democrate die een gooi wil doen naar het presidentschap, wijst er op Twitter op dat “leiders aan een hogere standaard moeten beantwoorden”. Volgens Jack Wilson, leider van de Republikeinse partij in Virginia, heeft Northam “de morele autoriteit om te blijven regeren” verloren.

Onlangs stapte in Florida een topfunctionaris op nadat foto's waren opgedoken van zijn halloweenkostuum van veertien jaar geleden. De medewerker van de gouverneur had zich destijds verkleed als een zwart slachtoffer van de verwoestende orkaan Katrina.