Ophef om naakt 'tikkertje' in voormalig concentratiekamp

Bron: BBC 0 Artur Zmijewski Een videostill uit het beruchte filmpje. Een filmpje waarin naakte mensen plezier maken en tikkertje spelen in de gaskamer van een voormalig concentratiekamp zorgt voor veel beroering. De bewuste video werd al in 1999 opgenomen, maar pas dit jaar kwam aan het licht waar de beelden precies gemaakt werden.

Het filmpje ‘Game of Tag’ werd in 1999 gemaakt door Artur Zmijewski, een Poolse acteur en regisseur. In 2015 werd het vertoond in het Kunstmuseum van Krakau. Israël tekende bezwaar aan, maar volgens het museumbestuur ging het om vrijheid van expressie. Waar de beelden precies gemaakt werden, bleef echter altijd geheim.

Tot de Britse kroonprins William en zijn vrouw Kate dit jaar het concentratiekamp Stutthof bezochten. Experts vergeleken nadien videobeelden van hun bezoek met beelden van de gaskamer in de Poolse video en stelden vast dat het om dezelfde ruimte ging.

Verklaring?

Verenigingen van overlevenden van de Holocaust willen nu een uitleg van de Poolse president. Organisaties zoals het Simon Wiesenthal Center, dat onderzoek verricht naar nazi-oorlogsmisdadigers, en de Center Organization of Holocaust Survivors in Israël willen van president Andrzej Duda weten of Zmijewski toestemming had om de beelden te maken en of er gedragsregels waren voor Stutthof. De organisaties vragen ook dat Duda het “zogenaamde kunstwerk” veroordeelt.

Onbegrip

“Het (werk) is verboden in Duitsland, Estland verwijderde het wanneer we hen contacteerden. Maar in Polen, dat zes miljoen mensen verloor – drie miljoen joden en drie miljoen Polen – snapten ze het niet,” zegt Efraim Zuroff van het Wiesenthal Center.

Advocaat David Schonberg uit Jeruzalem wil dat er strenger wordt toegezien op het gebruik van dergelijke sites, opdat “materialen die zo ongevoelig zijn voor de herinnering van de Holocaust niet publiekelijk getoond kunnen worden.”

Kamp des doods

Stutthof werd gebouwd in 1939 en was het eerste nazikamp buiten Duitsland. Aanvankelijk werd het gebruikt voor de opsluiting van Poolse "dissidenten", maar in 1942 werd het een echt concentratiekamp. Stutthof was het laatste concentratiekamp dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijd werd. Op vijf jaar tijd werden er 110.000 mannen, vrouwen en kinderen opgesloten. 65.000 van hen, waaronder 28.000 joden, kwamen er om door executie, ziekte of ondervoeding.

EPA Schoenen die werden teruggevonden bij archeologische opgravingen in Stutthof in 2015.