Ophef om ‘dierenmarkt’ adoptiekinderen op catwalk Brazilië Redactie

24 mei 2019

06u56

Bron: AD 0 In Brazilië is commotie ontstaan over een evenement in een winkelcentrum, waarbij kinderen en jonge volwassenen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar die in aanmerking komen voor adoptie, zich op een catwalk presenteerden aan mogelijke nieuwe ouders. Het Braziliaanse ministerie van Vrouwen, Familie en Mensenrechten heeft zijn afkeuring uitgesproken over de “dierenmarkt”.

Woensdagmiddag liepen de kinderen als ware het een soort modeshow over een catwalk in winkelcentrum Pantanal in de stad Cuiabá, in de staat Mato Grosso op zo’n 1100 kilometer ten westen van de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Langs de kant zaten mogelijke adoptieouders, die een keuze konden maken uit de paraderende kinderen.

Het evenement ‘Adoptie op de Catwalk’, onderdeel van de Week van de Adoptie, kreeg direct veel kritiek via de sociale media. Op twitter vergeleken mensen het met een “dierenmarkt”, anderen reageerden met “kinderen zijn geen producten” en “hier ontbreekt gezond verstand”.

Het ministerie van Vrouwen, Familie en Mensenrechten reageerde donderdag in een verklaring “met afkeuring” op het evenement. “De maatschappij en de Staat hebben de plicht om kinderen en jonge volwassenen te beschermen, daarbij inbegrepen de bescherming tegen het blootstellen van hun identiteit en emoties”, aldus de verklaring.

“Bekendheid geven”

De regionale afdeling van de Braziliaanse Orde van Advocaten, die het evenement mede-organiseerde, probeerde in een verklaring de achtergronden van de ‘show’ uit te leggen: “Het was nooit de bedoeling om kinderen en jonge volwassenen te presenteren voor adoptie. Het idee was om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden om een familie te stichten door middel van adoptie. Geen van de kinderen of jonge volwassenen is verplicht geweest om mee te doen aan het evenement, ze waren allen juist blij met de kans om mee te doen. De deelnemers waren allemaal vergezeld van hun pleegouders of adoptieouders. Het evenement had ook de goedkeuring van de Kinderbescherming.”

Het winkelcentrum dat het evenement huisvestte, wijst in een verklaring af “dat kinderen en jonge volwassenen als object worden gepresenteerd".

In Brazilië zijn 9.524 kinderen en jonge volwassenen die willen worden geadopteerd. Er staan 45.991 mogelijke adoptieouders geregistreerd. Het ministerie van Vrouwen, Familie en Mensenrechten liet juist deze week weten dat het later in het jaar komt met een campagne om adoptie te stimuleren.

Meer over Mensenrechten

samenleving

Brazilië

familie

adoptie