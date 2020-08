Ophef om Chinees restaurant dat gasten verplicht zichzelf te wegen bij ingang Sebastiaan Quekel

16 augustus 2020

09u14

Bron: AD.nl 2 Een restaurant in China heeft voor landelijke opschudding gezorgd door gasten bij de ingang te verplichten hun eigen gewicht te wegen. Het beleid kwam met goede bedoelingen tot stand in het kader van een landelijke campagne tegen voedselverspilling, de zogeheten Clean Your Plate-campage - ofwel ‘eet je bord leeg’, maar stuitte op forse kritieken.

Het restaurant in Changsha, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Hunan, plaatste deze week twee grote weegschalen bij de ingang van het gebouw, weet BBC. Klanten moesten op de weegschaal gaan staan ​​en hun persoonlijke gegevens invoeren via een app, die hen vervolgens een verscheidenheid aan gerechten aanbood die ze konden bestellen, afhankelijk van hun gewicht en de calorieën van elke maaltijd.

Schokkend

Ook in het restaurant zelf werden klanten aangespoord om niet te veel eten te bestellen. Langs de eettafels stonden grote borden met teksten als “Wees zuinig en gewetensvol, geef de voorkeur aan lege borden”. Het uiteindelijke doel was om voedselverspilling tegen te gaan, een landelijk probleem in China.



In een televisietoespraak drong de Chinese president Xi Jinping de bevolking er op aan te stoppen met het weggooien van voedsel. Door de coronapandemie en de ernstige overstromingen zijn de voedselprijzen in het land door het plafond geschoten. Volgens Xi Jinping is dat zorgelijk, hij omschrijft de mate van voedselverspilling in China zelfs als “schokkend”.

Weighing before dining? Customers are seen weighing themselves before entering a restaurant in the central Chinese city of Changsha. Diners will then order dishes recommended on the menu based on their weights. The owner says this move aims to help customers not waste food. pic.twitter.com/pffojWLdbG China News 中国新闻网(@ Echinanews) link

Weegschalen verwijderd

Als reactie hierop drongen diverse grote cateringbedrijven er bij klanten op aan om één gerecht minder dan gebruikelijk te bestellen, dit in een poging om de diepgewortelde culturele gewoonte om extra eten te bestellen omver te gooien. Het betreffende restaurant in Changsha dacht er zelf goed aan te doen om op basis van persoonsgegevens een maximum aantal gerechten te serveren, maar kreeg met name op het Chinese sociale medianetwerk Weibo er flink van langs. Het restaurant werd door vele honderden miljoenen gebruikers beticht van fatshaming.

In een verklaring gaat de eigenaar van het restaurant vandaag diep door het stof. “Ons doel was om te laten zien dat we tegen voedselverspilling zijn en om het bestellen van eten op een gezonde manier te stimuleren. We hebben onze klanten nooit gedwongen zichzelf te wegen.” De twee weegschalen die bij de ingang werden neergezet, zijn inmiddels verwijderd.