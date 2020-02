Ophef na uitspraak Amerikaanse priester: “Abortus is erger dan pedofilie” Daimy Van den Eede

Bron: CBS 0 In de Verenigde Staten is heel wat commotie ontstaan na de uitspraken die een katholieke priester maakte over abortus. “Pedofilie is beter dan abortus, omdat daarbij niemand vermoord wordt”, zei Richard Bucci van de Sacred Heart-kerk in de staat Rhode Island. Hij wilde wetgevers zo overtuigen om de abortuswet niet goed te keuren. Bij veel mensen, met name slachtoffers van seksueel misbruik, schiet de uitspraak echter in het verkeerde keelgat.

Bucci lichtte zijn uitspraak nadien verder toe. “Elk kind dat geaborteerd wordt, sterft. Het krijgt geen gerechtigheid. Maar iemand die misbruikt wordt, kan gerechtvaardigd worden”, klonk het. De priester vindt dat abortus illegaal moet zijn, hoewel hij het in sommige gevallen aanvaardbaar vindt. “In situaties waarbij het om verkrachting, incest of een onrechtstreekse bedreiging voor het leven van de moeder gaat”, aldus Bucci.

Ophef

In de hele staat zorgt Bucci’s mening voor ophef. Vooral slachtoffers van seksueel misbruik zijn erdoor aangedaan. “Bucci’s uitspraken zijn zo beledigend”, zei Jim Scanlan, die seksueel misbruikt werd door een geestelijke, nadien op een persconferentie. “Ik heb veel geluk gehad, ik heb het overleefd. Maar dat is niet voor iedereen het geval", voegde hij nog toe.

Carol Hagan McEntee, Democratisch volksvertegenwoordiger in het lokale parlement, haar zus was het slachtoffer van seksueel misbruik door een geestelijke. Ze maakt zich zorgen over het katholieke geloof. “Als de enige reactie van de Kerk is: “Pedofilie vermoordt niemand”, dan moet God de katholieke Kerk volgens mij redden”, klonk het.