Ophef in Tanzania om bizar wetsvoorstel: extra belasting op haarextensies en pruiken kv

15 juni 2019

03u00

Bron: BBC, Africa News 0 Het ministerie van Financiën in Tanzania wil belastingen invoeren op pruiken en haarextensies die populair zijn in het Oost-Afrikaanse land. Bij zijn begrotingsvoorstelling in het parlement kreeg minister Phillipo Mpango applaus voor zijn wetsvoorstel, dat er volgens aanhangers zal toe bijdragen dat vrouwen hun haar natuurlijker zullen houden.

Als de wet wordt goedgekeurd in het parlement, zal er een belasting van tien procent gehoffen worden op lokaal vervaardigde pruiken en 25 procent op geïmporteerde pruiken. De goedkoopste pruiken kosten ongeveer 3,60 euro, maar de prijzen kunnen oplopen tot 116 euro.

Annasatasia Sigera, een bekende importeur van pruiken in Tanzania, begrijpt er niks van. “Mensen houden van kunsthaar. Van alle dingen die belast kunnen worden... waarom kozen ze in hemelsnaam voor pruiken?”



“Het is alsof ze ons straffen omdat vrouwen van haar houden en we er graag goed willen uitzien”, reageerde een andere vrouwen aan BBC.



Aristote Mwamtobe, die een populair kapsalon in Dar-es-Salaam uitbaat, zegt dat de belasting gevolgen zouden kunnen hebben voor de relaties van vrouwen. “De belasting van 10 procent en 25 procent is te duur voor onze zusters”, zegt hij. “Ze gaan hun haar misschien knippen, wat kan leiden tot echtscheidingen, aangezien de mannen gewend zijn om hun vrouwen met lang haar te zien. Vrouwen zien er zo goed uit met pruiken.”

De belasting op pruiken is niet de enige manier waarop vrouwen in het nieuwe begrotingsvoorstel getroffen worden. Mpango heeft ook besloten om de belastingvrijstelling op maandverband weer in te trekken. De invoering van de vrijstelling heeft er immers niet toe geleid dat winkels hun prijzen weer naar beneden bijstelden, merkt hij op. Vanuit de oppositie klonk protest tegen dat plan: het is immers aan de overheid om ervoor te zorgen dat bedrijven hun prijzen aanpassen, klonk het.