Ophef in Spaans parlement: minister van Buitenlandse Zaken beschuldigt Catalaan hem “bespuugd” te hebben tijdens debat over relatie met Vlaanderen TT

21 november 2018

22u27

Bron: ANP, El Pais 0 Een debat in het Spaanse parlement over het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië en de diplomatieke relatie met Vlaanderen is vandaag op een chaos uitgelopen. Minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell claimt dat hij door een lid van de separatistische Catalaanse partij ERC werd bespuugd. Kort daarvoor was Gabriel Rufián, een ander ERC-lid, al uit de parlementszaal gezet wegens belediging.

Parlementsvoorzitter Ana Pastor zette Rufián de zaal uit omdat hij Borrell een “fascist” en “hooligan” had genoemd. Nadat Rufián was vertrokken, volgden acht ERC-partijgenoten uit solidariteit diens voorbeeld. Volgens Borrell draaide ERC-parlementariër Jordi Salvador zich nog om bij het verlaten van de zaal en spuugde hij de minister in het gezicht. Salvador ontkende. “Ik heb nog nooit in mijn leven naar iemand gespuugd, zo ben ik niet.”

Tijdens het debat verdedigde Borrel het optreden van zijn departement. Spanje nam onlangs de diplomatieke status af van de Vlaamse vertegenwoordiger in Madrid na uitspraken van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans over de Catalaanse kwestie.