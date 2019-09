Ophef in Nederland over salafistische moskeescholen: "Kinderen leren dat ongelovigen doodstraf verdienen” Redactie

11 september 2019

08u00

Bron: De Morgen 10 Salafistische moskeescholen leren kinderen om zichzelf af te keren van Nederland. Dat melden NRC en Nieuwsuur. D e krant en het televisieprogramma deden onderzoek naar “onderwijscentra die salafistisch zijn of sterk door het salafisme worden beïnvloed”. Ze hebben ongeveer vijftig onderwijsinstellingen als zodanig geïdentificeerd.

Er is onder meer onderzoek gedaan naar het lesmateriaal. Leerlingen worden aangespoord zich van Nederland te distantiëren, zich af te keren van de grondbeginselen van de samenleving als vrijheid en gelijkheid, en vriendschappen met niet-moslims te vermijden. Uit de lesboeken leren zij wie “vijanden” zijn. Verder wordt hen bijgebracht dat mensen met een ander geloof of andere levensovertuiging de doodstraf verdienen. Het gaat naar schatting om zo’n duizend kinderen die dergelijk onderwijs ’s avonds en in de weekenden volgen.

De politiek en de islamitische gemeenschap reageren geschokt. VVD en de ChristenUnie willen dat de scholen worden aangepakt en pleiten ervoor dat de Onderwijsinspectie zich met het onderwijs gaat bemoeien. Omdat het salafistisch onderwijs buiten reguliere scholen plaatsvindt, heeft de inspectie daar nu geen zicht op.

Meerdere stemmen uit de islamitische gemeenschap noemen de lessen “afschuwelijk”. Saïd Bouharrou, van de Raad van Marokkaanse Moskeeën, ziet de invloed van het salafisme binnen het islamonderwijs groeien en maakt zich daar ernstig zorgen over. “Het is vijf voor twaalf”, zegt hij in NRC. Ook de AIVD waarschuwde al eerder over de toenemende invloed van deze fundamentalistische stroming binnen de islam.