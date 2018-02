Ophef in Nederland over minister die ontmoeting met Poetin verzon EB

12 februari 2018

08u51

Bron: ANP 0 In Nederland is ophef ontstaan rond minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. Die loog in 2016, toen hij VVD-fractievoorzitter was, over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, terwijl die ontmoeting nooit plaatsvond. Volgens Zijlstra wilde hij met de leugen de bron van een verhaal beschermen.

De VVD-minister sprak in 2016 op een partijcongres een waarschuwing uit over de territoriale ambities van Poetin. Hij zei in de speech dat hij begin 2006 in het buitenverblijf van Poetin was, en dat die daar werd gevraagd wat hij verstond onder Groot-Rusland. "Zijn antwoord was Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan was 'nice to have'", aldus Zijlstra in de toespraak.

Zijlstra heeft het verhaal naar eigen zeggen sinds "begin 2014" zowel binnen als buiten de VVD verteld. Hij zou als Shell-medewerker samen met Shell-topman Jeroen van der Veer en Poetin in de datsja hebben gezeten.

Van horen zeggen

De minister geeft nu toe daar niet bij te zijn geweest, maar dat van iemand anders te hebben gehoord. "Het is niet verstandig geweest. Ik had het anders moeten doen", zei hij. "De geopolitieke betekenis van die woorden waren en zijn groot. Ik vond het daarom van politiek belang deze uitspraken wereldkundig te maken." De minister heeft naar eigen zeggen het citaat op zichzelf betrokken om de bron te beschermen.

Zijlstra houdt vol dat de "inhoud van de boodschap klopt" en vindt daarom dat hij "geen desinformatie heeft verspreid", schrijft de Volkskrant, die het verhaal naar buiten bracht.

Oppositiepartij PVV wil niettemin zo snel mogelijk een debat met de minister. Voor Zijlstra's eigen partij, de VVD, weegt het zwaarder wat destijds is gezegd dan de wijze waarop het naar buiten is gekomen, zo liet die bij monde van woordvoerder Han ten Broeke weten.

Zijlstra spreekt overigens woensdag in Moskou met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov.