Ophef in Nederland om anti-islamspot van Geert Wilders’ PVV : "Dit gaat véél te ver" ADN

16 maart 2018

14u18

Bron: ANP 0 Een campagnespot van de Nederlandse extreemrechtse partij PVV leidt tot beroering. De Haagse politieke partij Islam Democraten vindt dat de spot aanzet tot haat en geweld tegen moslims en doet daarom aangifte tegen de PVV en haar leider Geert Wilders, kondigt fractievoorzitter Hasan Küçük aan.

Nederlandse versie - Vimeo https://t.co/ZatSg96FSx Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

De video werd gisteren op de Nederlandse tv uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen. In de video, voorzien van onheilspellende muziek, wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens joden, homo's en christenen. Bij de laatste tekst, "Islam is dodelijk'', druipt bloed van de letters af. De video sluit af met het logo van de PVV.

De Nederlandse partij D66 vindt dat de campagnevideo "veel en véél te ver'' gaat. De partij heeft als reactie een soortgelijk filmpje gemaakt, waarin een streep wordt gezet door het PVV-beeld, gevolgd door teksten als: "Nederland is gelijkheid, tolerantie, diversiteit en geloofsvrijheid''. Ook op sociale media wordt veel gereageerd op de PVV-video, waarvan tevens een Engelse variant is gemaakt. "De waarheid is niet altijd aangenaam te zien'', stelt Wilders naar aanleiding van de ophef. "Maar daardoor niet minder waar.''

Nog voordat gezinnen aan het avondeten konden beginnen, werden zij en hun kinderen op televisie geconfronteerd met intolerantie, xenofobie en moslimhaat. Islam Democraten

"Wij verwachten een excuus van de publieke omroep"

De Islam Democraten, die twee zetels in de Haagse gemeenteraad hebben, vinden dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de spot niet had mogen uitzenden. "Nog voordat gezinnen aan het avondeten konden beginnen, werden zij en hun kinderen op televisie geconfronteerd met intolerantie, xenofobie en moslimhaat'', stelt de islamitisch geïnspireerde partij. "Wij verwachten een excuus aan Nederland van de NPO'', zegt Küçük. Hij heeft voor zondag een afspraak gemaakt op een politiebureau.

De NPO zegt echter geen enkele invloed te hebben op de inhoud van dit soort spotjes. "Die is geheel aan de politieke partij zelf. Waar de grens ligt van wat toelaatbaar is, is in ons vrije land aan de rechter.'' Het Commissariaat voor de Media wijst zendtijd toe aan politieke partijen. De publieke omroep werkt alleen in technisch opzicht mee aan de uitzendingen.