Ophef in Duitsland over voorstel om Engels op basisschool te vervangen door Turks Chris van Mersbergen

10 februari 2019

00u39

Bron: AD 0 Heftige debatten over de grens: moeten Duitse basisschoolleerlingen in de toekomst Turkse, Russische of Poolse in plaats van Engelse les krijgen? De voorzitter van de integratie-adviesraad van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen vindt dat een goed idee. Politici reageren afwijzend.

“Ik ben ervoor om Engelse les op de basisschool helemaal af te schaffen”, zei Tayfun Keltek, tevens politicus namens de SPD, deze week in de Kölner Stadt-Anzeiger. Keltek pleit ervoor om kinderen op de basisschool bekend te maken met de moedertaal van hun klasgenoten. Een derde van de kinderen in Noordrijn-Westfalen heeft een migratieachtergrond. “Ze spreken bijvoorbeeld Turks, Russisch of Pools”, aldus Keltek. “Voor de Duitse kinderen zou het makkelijker zijn als ze die talen ook leren. Welke zin heeft het om zevenjarige kinderen Engels bij te brengen, als ze die taal alleen van televisie kennen?”

Ook kinderen met een migratieachtergrond zouden volgens de voorzitter van de Landesintegrationsrat voordeel hebben bij de wijziging, omdat ze niet nog een derde taal erbij hoeven te leren. “Zo kunnen ze hun kennis van het Duits en hun moedertaal verdiepen.”

‘Voorstel schiet doel voorbij’

Yvonne Gebauer (FDP), minister van Onderwijs in de Duitse deelstaat, wil niets weten van het voorstel van Keltek. “Engels is en blijft de belangrijkste vreemde taal, die wereldwijde communicatie mogelijk maakt”. zei ze in een reactie tegenover de Rheinische Post. Het voorstel van de voorzitter van de integratie-adviesraad “schiet zijn doel voorbij”, vindt de minister.

Het heftige debat dat Keltek met zijn uitspraken ontketende, richt zich vooral op de Turkse taal. De ruim 500.000 Turken vormen de grootste minderheidsgroep in Noordrijn-Westfalen (op 18 miljoen inwoners). CDU-Bondsdaglid Elisabeth Motschman, woordvoerder cultuur en media, zei tegenover Bild dat Engels voorrang op Turks moet krijgen omdat het een wereldtaal is. “Het voorstel om Engels door Turks te vervangen wijs ik gedecideerd af.”

Bild voert ook nog een onderwijsexpert op, die de uitspraken van Keltek een ‘gevaarlijke en domme provocatie’ noemt. “Het voert tot een volledige zinloze ophef, voedt angsten in de bevolking en speelt daarmee mensen in de kaart, die met die angsten politiek bedrijven.”

De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen is overigens van plan om Engelse les in de eerste twee basisschooljaren uit het lespakket te verwijderen, om plaats te maken voor schrijven en rekenen.